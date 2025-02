São Gonçalo: entre os tópicos discutidos, a melhoria das estradas foi destacada como uma das principais necessidades - Renan Otto

São Gonçalo - Na tarde desta quarta-feira (12), foi realizada uma reunião entre os agricultores da Associação de Produtores Rurais Assentados da Fazenda Engenho Novo, representantes da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio), do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (Iterj) e o novo secretário de Agricultura e Pesca de São Gonçalo, Magno José, o Magu. O encontro, realizado com o objetivo de apresentar o novo secretário à comunidade agrícola do município, também serviu para ouvir as principais demandas e sugestões dos produtores rurais.

Entre os tópicos discutidos, a melhoria das estradas foi destacada como uma das principais necessidades para facilitar o acesso dos agricultores às suas propriedades e otimizar o escoamento da produção. “A nossa intenção é fortalecer a agricultura local, ouvindo as demandas de perto. Ninguém consegue nada sozinho, e estou aqui para somar com a comunidade agrícola. Com o apoio do nosso prefeito Capitão Nelson, vamos avançar juntos”, afirmou Magu, destacando a importância da parceria entre o poder público e os produtores rurais. Durante a reunião, os representantes da Emater-Rio também enfatizaram a relevância de um trabalho conjunto com a Prefeitura para o avanço do setor agrícola. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado, por meio de seus programas, tem sido fundamental para oferecer suporte técnico aos agricultores, contribuindo para o aumento da produtividade e a adoção de boas práticas agrícolas. Marco Antônio da Silveira, presidente da Associação de Produtores Rurais da Fazenda Engenho Novo, reforçou a importância do legado agrícola para a região e destacou que a associação tem feito a ponte entre os agricultores e as autoridades para facilitar a vida no campo. “A gente não pode parar e desacreditar, pois estamos ficando com os cabelos brancos e precisamos fazer com que os jovens acreditem também, para que o legado agrícola continue sendo cultivado”, afirmou o presidente.

Com a colaboração de todos os envolvidos, a expectativa é de que as ações propostas na reunião se concretizem, trazendo benefícios para a agricultura de São Gonçalo, e que, juntos, os produtores e a administração pública possam promover um ambiente mais próspero e sustentável para o setor agrícola.