São Gonçalo: ação acontece na cidade - Divulgação

São Gonçalo: ação acontece na cidadeDivulgação

Publicado 11/02/2025 19:22

São Gonçalo - Teve início, na manhã desta terça-feira (11), o ciclo de aulas práticas realizadas pelos alunos do Curso de Agentes de Reflorestamento. Nesta primeira turma, cerca de 50 alunos participaram da atividade na APA do Engenho Pequeno, que tinha como tema 'Recursos Hídricos'. Outras turmas participarão da aula ainda nesta tarde e em outras datas. Ao todo, 200 alunos estão inscritos no curso.

O curso gratuito é oferecido pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Ecologic e com o Instituto Internacional De La Sante et De L’Environnement. O curso tem como objetivo capacitar os alunos para atuarem diretamente no reflorestamento e na preservação ambiental.

Com uma carga horária total de 384 horas, a formação é dividida em aulas presenciais teóricas (130 horas), práticas (60 horas), online (44 horas) e cursos livres online (54 horas). As aulas teóricas foram feitas em unidades de ensino particulares.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos, explicou que cada aluno recebeu uma bolsa auxílio no valor de R$200,00 mensais, mais auxílio transporte referente à passagem municipal nos dias de aulas teóricas e práticas presenciais. "Dentre as aulas que realizamos, os alunos aprenderam sobre temas como manejo de florestas, preservação de recursos hídricos, recuperação de áreas degradadas e muito mais. Estamos formando uma nova geração de profissionais conscientes e preocupados com o meio ambiente, assim, eles poderão levar esses ensinamentos para outras pessoas e espalhar a ideia da preservação ambiental", disse. Já Pedro Barbosa, engenheiro ambiental e coordenador do curso, reforçou a importância das aulas práticas. "Para nós, o início das aulas práticas é um marco. Os alunos já aprenderam o conteúdo e agora irão praticar. Aqui, os alunos vão conhecer um pouco da APA, já abordamos temas básicos no curso e agora começaremos os temas profissionais. Já falamos sobre recursos hídricos, por exemplo, que é o tema da aula prática de hoje, e vamos conhecer agora um pouco sobre esses recursos aqui na APA. Outros temas serão abordados nas próximas atividade", afirmou.

As aulas do curso tiveram início em novembro de 2024. As aulas práticas, que começaram nesta terça, seguirão até maio, quando o curso será finalizado e os alunos que obtiverem mais de 75% de frequência mínima, com engajamento e participação, receberão um certificado de conclusão. Um dos alunos é Yan Marques, de 21 anos, morador do bairro Jardim República. Ele aprovou o desenvolvimento das aulas teóricas do curso, mas também ficou animado para as práticas. "O curso está bem completo! Para as aulas práticas, espero uma experiência mais imersiva para fazer o reconhecimento e entender mais um pouco da parte ambiental do nosso município de São Gonçalo. Eu curso Ciências Sociais na UFF, atuando em territórios quilombolas e indígenas e, por isso, decidi participar do curso. Pretendo seguir com meus estudos relacionados ao meio ambiente e usar o que aprendi aqui no curso na minha carreira", disse.

Todos os alunos do curso possuem entre 16 a 30 anos, com ensino fundamental completo e estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, como comprovante de situação de vulnerabilidade social. O curso representa uma oportunidade única para quem deseja se especializar na área e contribuir para a causa ambiental em São Gonçalo, promovendo um futuro mais sustentável.