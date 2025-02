São Gonçalo: iniciativa é da Funasg, em parceria com a Secretaria de Educação - Reprodução

Publicado 11/02/2025 17:53

São Gonçalo - Visando promover a preservação da saúde vocal e o bem-estar dos professores da rede municipal, a Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, está com vagas abertas para um curso gratuito de saúde vocal, o "Projeto Provoz Funasg - Saúde Vocal do Professor”.

Ao todo, 80 vagas foram disponibilizadas e elas estão dividas em 8 turmas, com datas específicas de aulas para cada turma. O projeto foi anunciado, inicialmente, na abertura do ano letivo de 2025 da Secretaria de Educação, no Teatro Municipal, no dia 3 de fevereiro.

O Provoz tem o objetivo de promover a preservação da saúde vocal e o bem-estar dos professores, tendo em vista o grande número de relatos de problemas vocais enfrentados pelos profissionais devido à rotina em sala de aula, o uso inadequado da voz e falta das medidas preventivas necessárias. O projeto visa garantir o acesso dos docentes da rede municipal de São Gonçalo às informações e orientações sobre padrões adequados de fonação, bem como habilitá-los quanto ao uso profissional da voz.





Ao todo, serão quatro encontros por grupo:



Os professores interessados podem se inscrever através do link: https://forms.gle/8Du7N6KmMmMgU8gh7

O presidente da Funasg, Eugênio Abreu, destacou a importância do projeto para os professores. "A rotina em sala de aula pode causar problemas vocais em alguns professores que não estão cientes do uso adequado da voz e das medidas preventivas necessárias. Por isso, vamos fornecer aulas com fonoaudiólogas especializadas que irão ajudar esses profissionais. Começaremos as aulas com testes vocais e questionários para entender a rotina desses professores, depois realizaremos workshops e treinamentos especializados. Durante os encontros, vamos fornecer também folhetos, vídeos e tutoriais online", afirmou.

O Provoz terá um encontro por semana, com duração de uma hora cada, realizados nas escolas ou na sede da Funasg, durante um mês. O primeiro grupo terá aulas a partir de março.

As inscrições estarão abertas até que as vagas sejam totalmente preenchidas.