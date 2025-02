São Gonçalo: Padaria escola oferece curso de Panificação com duração de quatro meses - Divulgação

Publicado 11/02/2025 17:22

São Gonçalo - Na última segunda feira, novas turmas do IX Ciclo do Curso de Panificação Básica foram iniciadas. A aula inaugural foi realizada no turno da manhã, das 9h às 12h, e no turno da tarde, das 13h às 16h, na Padaria Escola, que fica no CRAS de Vista Alegre. O curso é gratuito e tem a duração de quatro meses.

Com mais de 400 panificadores formados, o curso visa promover a qualificação profissional como forma de facilitar a entrada no mercado de trabalho e a geração de emprego e renda. A formação é promovida pela Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Proteção Social Básica, em parceria com o Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas), do Governo Federal.

As aulas são ministradas pelo professor Cláudio Márcio Marinho e os alunos irão aprender, primeiramente, sobre a higienização adequada, conhecer os maquinários e a importância dos ingredientes. Depois, irão iniciar a produção de biscoitos, sonhos, pães salgados e doces variados, além de ensinamentos sobre empreendedorismo.

Márcia Ferreira, de 45 anos, é moradora do bairro Coelho e soube do curso através das redes sociais da Prefeitura. “Após ver na página da Prefeitura, resolvi me inscrever, pois já trabalho produzindo salgados e gostaria de agregar conhecimento ao meu negócio e montar um cardápio ainda mais rico para os clientes”, relatou.

As aulas do curso de panificação básica ocorrem às segundas e terças, com turmas no horários no período da manhã (9h às 12h) e no período da tarde (das 13h às 16h).