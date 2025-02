São Gonçalo: vítima deu entrada ferida na UMPA de Nova Cidade - Divulgação

Publicado 11/02/2025 17:35

São Gonçalo - A Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de São Gonçalo prendeu, no final da noite do último domingo, um homem de 30 anos acusado de agredir a ex-namorada, uma mulher de 27 anos. O suspeito foi preso depois que a vítima deu entrada ferida na Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) de Nova Cidade.

A equipe da Patrulha Maria da Penha compareceu à unidade de saúde depois que médicos e enfermeiros denunciaram o caso. A vítima teria sofrido violência doméstica do ex-namorado. Ela possuía ferimentos na região da face, fruto de possíveis socos do agressor, e edema na região nasal. Após ser medicada, a jovem foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) para novos exames. Enquanto isso, o agressor foi visto nas imediações da UMPA de Nova Cidade. Foi quando ele foi detido e indagado sobre as agressões. O homem, então, afirmou que agrediu a ex-namorada em legítima defesa. Ele foi preso em flagrante, em parceria com a ROMU II, pela equipe da Guarda. O homem foi conduzido para a 72ª DP (Mutuá). A vítima retornou à UMPA depois dos exames, recebeu alta médica e foi levada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Ela fez o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e foi encaminhada para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado. A vítima solicitou uma medida protetiva contra o suposto agressor. O acusado segue preso.

Patrulha Maria da Penha - O Grupamento Ronda Maria da Penha iniciou as suas atividades no dia 3 de setembro de 2024 e, desde então, atua diretamente em casos de agressões e ameaças contra a integridade de mulheres quando é acionado. A Ronda Maria da Penha contribui para proteção, monitoramento e acompanhamento das mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar que possuam medidas protetivas de urgência, de forma integrada às ações realizadas pela rede de atendimento que combatem a violência contra a mulher.



Onde denunciar:



Disque 180 - Central de Atendimento à Mulher

Disque 190 - Em Situação de flagrante

Buscar a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM).



Serviços:



CEOM – Centro Especial de Orientação à Mulher Zuzu Angel (21) 3758-5060 / (21) 96427-0012 / (21) 99607-0043



Sala Lilás – Atendimento especializado para mulheres vítimas de violência (21) 2701-5622 | (21) 3715-2155 / (21) 99960-6715