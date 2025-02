São Gonçalo: Bicho-Preguiça agora é morador da ASAS - Divulgação

Publicado 11/02/2025 17:43

São Gonçalo - Na última semana, a Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, recebeu um novo hóspede: uma preguiça-de-coleira (Bradypus crinitus). O animal, resgatado pelo Comando da Polícia Ambiental no município de Silva Jardim, apresentava alterações na unha de um membro superior e precisou de cuidados veterinários especializados para sua recuperação.

A preguiça-de-coleira é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, o que significa que só pode ser encontrada nesse bioma. No entanto, a destruição das florestas tem colocado esses animais em risco crescente, dificultando sua locomoção entre as copas das árvores e tornando-os mais vulneráveis a atropelamentos, ataques de predadores e captura ilegal.

O técnico em Saneamento e Meio Ambiente, biólogo e coordenador da APA Estâncias de Pendotiba, Fernando Medeiros, destacou a relevância ecológica das preguiças e seu papel fundamental na preservação dos ecossistemas.b“Apesar de sua movimentação lenta, a preguiça-de-coleira tem um papel essencial para o equilíbrio ambiental. Além de ajudar na dispersão de sementes, contribuindo para a regeneração das florestas, a espécie também abriga microrganismos que auxiliam no controle biológico de doenças e pragas. Além disso, esses animais são bioindicadores ambientais, ou seja, sua presença é um sinal da qualidade ecológica de determinada região”, afirmou. Já o secretário de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, Fabio Lemos, destacou a importância do resgate e enfatizou que a conservação da fauna é uma responsabilidade compartilhada por toda a sociedade. “A ASAS desempenha um papel fundamental na reabilitação e reintegração de animais silvestres, garantindo que eles retornem à natureza com segurança. No entanto, a preservação da fauna não depende apenas das autoridades ambientais, mas de toda a sociedade. É essencial que a população esteja consciente e colabore, acionando os órgãos responsáveis sempre que encontrar um animal silvestre em situação de risco. Proteger a biodiversidade é um compromisso coletivo”, ressaltou o secretário.

A equipe da ASAS agora se dedica à recuperação do animal para que, assim que esteja em boas condições de saúde, possa ser devolvido ao seu habitat natural. Caso alguém encontre uma preguiça ou qualquer outra espécie silvestre em situação de risco, é fundamental acionar os órgãos competentes para que o animal receba atendimento adequado e tenha a oportunidade de voltar para a natureza.



Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS



Telefone da ASAS: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA das Estâncias de Pendotiba)

E-mail: asasambiental@pmsg.rj.gov.br