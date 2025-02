São Gonçalo: as intervenções vêm sendo feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura - Julio Diniz

Publicado 12/02/2025 08:46

São Gonçalo - As obras de macrodrenagem que estão sendo realizadas na Avenida Paula Lemos, no Mutuá, seguem avançando. Esta é uma das 16 vias que estão recebendo o pacote de intervenções de infraestrutura, que inclui também os bairros do Mutuaguaçu e Porto do Rosa. Neste momento, as equipes atuam no processo de macrodrenagem na via, que vai receber também novas calçadas, meio-fios e pavimentação.

As intervenções, que vêm sendo feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo desde o início de janeiro de 2024, estão recebendo um investimento de R$ 38 milhões e vão beneficiar mais de 10 mil gonçalenses, entre moradores e pessoas que circulam pela região. A macrodrenagem vai facilitar o escoamento das águas das chuvas.

O montador de móveis Arapuan Alves, de 57 anos, está aprovando o desenvolvimento da obra. "Eu moro aqui há 30 anos no Mutuaguaçu e passo pela Paula Lemos constantemente e nunca vi uma obra do tipo aqui. Essa rua alaga muito quando chove e esperamos que isso melhore 100% com a obra. As intervenções estão ótimas, espetacular", afirmou.

As 16 vias em transformação são Avenida Paula Lemos (parte) e ruas General Canrobert, Professor Altivo (parte), Padre Nicolau Luíz, Libório Viana, Álvaro Costa, David Alves, Ismael Passos, Custódio Duarte, Capitão Crisanto Bastos, Ricardo Jorge, Guimarães Passos, Diogo Pereira, Fernandes Mendonça, Inácio Feijó e uma via sem nome.

O pacote de obras, que irá englobar mais de 3,8 quilômetros de extensão, integra o eixo Cidade Bem Cuidada e Organizada do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). A região sempre sofreu com problemas crônicos de alagamentos e agora está sendo refeito o sistema de escoamento da água até a Baía de Guanabara.

Interdições no trânsito - A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo está realizando novas interdições no trânsito na Avenida Paula Lemos por conta dos avanços da obra de macrodrenagem na via, que tem previsão de durar 40 dias. As interdições começaram no dia 15 de janeiro e, desde então, agentes de trânsito estão no local para orientar os motoristas. A Avenida Paula Lemos está totalmente interditada na altura da escolinha do Flamengo até a Rua General Canrobert por causa das obras. Os motoristas que vem da Avenida Paula Lemos no sentido BR devem desviar pela Rua Capitão Felício Costa e seguir pela Rua Silas Rodrigues (que está em sentido úncio de circulação). Já quem vem no sentido contrário, em direção a Avenida Dezoito do Forte, deve seguir pela Estrada da Covanca, desviando pela Rua Maria Batista da Costa (que está em sentido único de circulação) e seguindo pela Rua Capitão Felício Costa.