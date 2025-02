São Gonçalo: Número representa marco para a corporação, que completará 87 anos este ano - Divulgação Ascom

São Gonçalo: Número representa marco para a corporação, que completará 87 anos este anoDivulgação Ascom

Publicado 11/02/2025 19:46

São Gonçalo - A Guarda Municipal de São Gonçalo segue realizando um trabalho cada vez mais focado e integrado. A atuação das equipes da Guarda vem melhorando e os números refletem o trabalho dos agentes. Apenas em janeiro de 2025, foram feitas 19 prisões e 32 conduções de suspeitos às delegacias. Mesmo com quase 87 anos de história, nunca se teve um número tão alto de prisões em um mês na instituição.

Destas prisões, 17 são por furtos, que incluem, por exemplo, furtos de cabos de energia e de internet. Além disso, outros dois casos são de falsidade ideológica, com pessoas utilizando identidades de terceiros. O comandante da Guarda Municipal, Ewerton Mendes, destacou a relevância dos números registrados em janeiro: "Em 2024, foram feitas 64 prisões durante todo o ano; já em 2023, foram 26. Neste ano, só em janeiro, fizemos 19 prisões, o que mostra que nosso trabalho vem obtendo cada vez mais sucesso. Foi a primeira vez que atingimos essa meta de prisões em um mês e, com isso, conseguimos auxiliar a Polícia Militar e a Polícia Civil nos pequenos delitos que dão muito prejuízo para a população, como furto de cabos, que deixa as pessoas sem energia, arrombamento de comércio, furto de celular. Estamos conseguindo lidar com isso de uma forma nunca antes vista no município", afirmou.

A Guarda realiza prisões constantes em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que foi implantada pela Secretaria de Transportes e conta com o trabalho de colaboradores capacitados para operar, 24 horas por dia, 440 câmeras de última geração instaladas em pontos estratégicos de grande circulação de São Gonçalo. São essas câmeras que flagram alguns dos delitos cometidos pelos criminosos e, em seguida, os colaboradores da Central acionam os agentes da Guarda para abordagem aos suspeitos. As câmeras foram implantadas em pontos estratégicos da cidade para não apenas para auxiliar nas ações de segurança no município, mas também para o controle de tráfego, abordagens de socorro em caso de acidentes e alertas junto às concessionárias de serviços e no fluxo do trânsito na cidade.nA CSSG fica baseada na sede provisória da Prefeitura, no bairro Estrela do Norte.

A Guarda, ao todo, tem 338 servidores da Guarda Municipal que atuam regularmente para combater o crime no município. Prestes a completar 87 anos em 2025, a Guarda atua arduamente em diversas frentes, como o grupamento de Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), responsável por realizar rondas ostensivas para prevenir e combater o crime; a Patrulha Maria da Penha, que atua diretamente em casos de agressões e ameaças contra a integridade de mulheres, oferecendo suporte e proteção às vítimas; Equipes de Trânsito, incluindo a Ronda Escolar, que visam garantir a segurança dos estudantes e pedestres nas proximidades das escolas; e o Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm), que atua nas APAs e fornece auxílio à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes (Semmatran) na apreensão e no manejo de animais de grande porte que estão soltos pelas vias do município.