São Gonçalo: prédio recebe intervenções sem interrupção do atendimentoFábio Guimarães

Publicado 11/02/2025 19:32

São Gonçalo - Depois de entregar uma área construída externa completamente nova, o PAM Coelho recebe as obras de revitalização no antigo prédio. Parte dele, onde ficará a área de uso dos funcionários, também já está pronta. E as obras avançam para a parte central do imóvel. As mudanças estão sendo feitas por etapas para não atrapalhar os atendimentos. Toda a unidade vai receber pisos novos e pintura com a padronização das unidades de saúde. Os ambientes do antigo PAM Coelho também foram remodelados para melhor atender a população e funcionários – que vão ganhar uma área restrita com salas para a diretoria, administração, regulação e refeitório. Todos os ambientes serão climatizados.

Com as mudanças, os consultórios foram ampliados e serão modernizados. “Esta é mais uma grande obra do governo do prefeito Capitão Nelson, que cobra pelo atendimento humanizado e mais digno para os pacientes e servidores. E parte da humanização é oferecer ambientes que tenham capacidade de atender melhor quem trabalha e quem usa com mais conforto”, disse a secretária de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour. A área ampliada pronta do PAM Coelho está sendo usada para os atendimentos tradicionais. A obra inicial de ampliação foi realizada em uma parte externa que era aberta e sem utilidade. Com as adequações, quando estiver completamente pronta, a unidade passará a ter consultórios multifuncionais, odontológico, ginecológico e cinco de psiquiatria, salas de vacina, ultrassonografia, esterilização, fisioterapia, farmácia, almoxarifado, coleta de exames laboratoriais, descontaminação, duas recepções, sanitários adaptados, administração, refeitório e fraldário. Quando toda a revitalização for finalizada – a área ampliada vai atender aos pacientes da saúde mental com consultórios e as áreas de atividade externa e de atividade coletiva coberta. O espaço do atendimento psiquiátrico foi todo construído baseado na Política Nacional de Humanização (PNH).

A construção segue todas as normas e protocolos de instalação e acessibilidade do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Assim, a unidade terá ambientes humanizados, climatizados e com acessibilidade: banheiros adaptados com campainhas de alerta, rampas, piso tátil e barras.