São Gonçalo: agentes da Prefeitura de São Gonçalo estão no local para orientar os motoristasDivulgação

Publicado 13/02/2025 15:39

São Gonçalo - Uma nova interdição de trânsito na Avenida Paula Lemos, no Mutuá, teve início nesta manhã de quinta-feira (13). As mudanças no trânsito estão acontecendo devido ao avanço das obras de macrodrenagem. O pacote de obras abrange 16 vias nos bairros do Mutuá, Mutuaguaçu e Porto do Rosa. Agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo e da Guarda Municipal estão no local para orientar os motoristas.

A interdição na Avenida Paula Lemos começa agora na altura da Rua General Bruce. Os motoristas que passam pela via no sentido BR-101 agora devem entrar na Rua General Bruce, seguir pela Rua Francisco Morais, pela Rua Silas Rodrigues, pela Estrada Covanca da Conceição e pela Estrada Vereador Nelsimar Rocha de Moraes, retornando à Avenida Paula Lemos na altura do ponto final dos ônibus. Quem vem no sentido contrário deve realizar o mesmo trajeto contrário, entrando pela Estrada Vereador Nelsimar Rocha de Moraes e saindo pela Rua General Bruce para retornar à Avenida Paula Lemos.

Estão sendo instaladas galerias para captação das águas das chuvas por toda a extensão da Avenida Paula Lemos. As intervenções, que vêm sendo feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo desde o início de janeiro de 2024 estão recebendo um investimento de R$ 38 milhões e vão beneficiar mais de 10 mil gonçalenses, entre moradores e pessoas que circulam pela região.

O lojista Robson Muniz, de 55 anos, mora no Mutuá desde que nasceu e possui um comércio no local. Para ele, as obras são a realização de uma promessa feita pelo prefeito Capitão Nelson. "Aqui na Av. Paula Lemos alaga muito e estamos esperando que a obra melhore essa via, que é a principal. Vai ter asfalto aqui também. Vejo todos os dias as equipes da obra aqui e estão de parabéns. A rua onde eu moro, a David Alves, também está no planejamento e já colocaram manilha. Para mim, está ótimo! Antes, a minha rua era um local esquecido e agora vamos receber asfalto também", afirmou.

As 16 vias em transformação são Avenida Paula Lemos (parte) e ruas General Canrobert, Professor Altivo (parte), Padre Nicolau Luíz, Libório Viana, Álvaro Costa, David Alves, Ismael Passos, Custódio Duarte, Capitão Crisanto Bastos, Ricardo Jorge, Guimarães Passos, Diogo Pereira, Fernandes Mendonça, Inácio Feijó e uma via sem nome. O pacote de obras, que irá englobar mais de 3,8 quilômetros de extensão, integra o eixo Cidade Bem Cuidada e Organizada do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). A região sempre sofreu com problemas crônicos de alagamentos e agora está sendo refeito o sistema de escoamento da água até a Baía de Guanabara.