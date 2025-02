São Gonçalo: Toni Garrido, L7nnon e Liniker se apresentam no SESC Verão 2025 - Reprodução

São Gonçalo: Toni Garrido, L7nnon e Liniker se apresentam no SESC Verão 2025Reprodução

Publicado 13/02/2025 08:15

São Gonçalo - O Sesc Verão 2025, evento que irá acontecer a partir da próxima sexta-feira (14) e seguirá até domingo (16), promete agitar a cidade de São Gonçalo. E, para que o evento ocorra da melhor forma possível, a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo montou um esquema especial de trânsito, com interdições nas vias próximas à Arena São Gonçalo, no Alcântara, onde o evento irá acontecer. As mudanças de trânsito valerão durante todo o fim de semana de shows.

As mudanças de trânsito, que foram publicadas no Diário Oficial do dia 4 de fevereiro, começarão às 16h30 de sexta-feira (14) e seguirão até o fim do evento deste mesmo dia. As interdições serão realizadas também sábado e domingo, no mesmo horário, até o final dos shows de cada dia.

Confira as mudanças de trânsito a seguir:



- O trânsito de veículos estará proibido nas ruas Joaquim Dias, no trecho compreendido entre a Rua Antônio Pinhão e a Avenida Jornalista Roberto Marinho; na Antônio Pinhão, do número 97 até o cruzamento com a Rua Geraldo Silva; e na Geraldo Silva, do número 139 até a esquina com a Rua Antônio Pinhão. As três vias mencionadas serão interditadas totalmente.



- Ficará proibido o estacionamento de veículos na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no trecho compreendido entre a Estrada dos Menezes e a Rua Laureano Rosa; e no lado esquerdo das ruas Geraldo Silva, Antônio Pinhão e Joaquim Dias.

Os veículos estacionados em desacordo estarão sujeitos à remoção, conforme estabelecido no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Sesc Verão - Toni Garrido, L7nnon e Liniker são os três grandes nomes da terceira edição do Sesc Verão em São Gonçalo, que contará também com shows e participações de artistas gonçalenses. A partir da próxima sexta-feira (14) até o domingo (16), a população poderá assistir a diversos shows e participar de atividades esportivas gratuitas na Arena São Gonçalo, em Alcântara, a partir das 17h. O evento é uma realização do Sesc RJ, com apoio da Prefeitura de São Gonçalo e o Sindcomércio.

O cantor e compositor Toni Garrido irá se apresentar na sexta-feira (14) e o rapper L7nnon irá embalar os gonçalenses no sábado (15), ambos às 21h. E a dona do famoso álbum Caju, Liniker, se apresenta no domingo (16), a partir das 20h. Em uma iniciativa solidária, quem participar do festival poderá levar dois quilos de alimentos que serão recolhidos, na entrada, pelo Projeto Mesa Brasil, programa que atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos. Além das apresentações, atividades esportivas serão realizadas em quadras cercadas por LEDs, que é uma novidade da edição. Além disso, o evento terá DJs e um robô de LED. O evento está sujeito à lotação e menores de 18 anos só podem entrar no local acompanhados dos responsáveis legais.