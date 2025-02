São Gonçalo: aulas gratuitas estimulam os jovens da cidade - Divulgação

Publicado 13/02/2025 07:50

São Gonçalo - Conhecido por ser uma arte marcial de origem tailandesa, o Muay Thai é uma luta e oferece inúmeros benefícios para o corpo e para a mente de quem pratica. A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Fundação de Artes, Esporte e Lazer, está oferecendo aulas gratuitas da modalidade em diversos pontos da cidade, através do projeto “Esporte em Ação”. No núcleo 9, no Centro, as aulas acontecem de terça-feira a sexta-feira, das 7h30 às 10h30. Com inscrições no local, este núcleo também oferece aulas de Jiu-jítsu.

“Os benefícios do Muay Thai vão muito além da arte marcial. Ele oferece melhora na coordenação motora, na flexibilidade, na parte cognitiva, no estresse e na depressão, entre outros. O esporte também é essencial na questão da disciplina de crianças e adolescentes, principalmente ensinando o respeito ao próximo”, afirmou o professor Welton Carlos dos Santos. Para a estudante Ruth Vital, de 27 anos, ter o esporte de forma gratuita, no Centro de São Gonçalo, foi ideal para encaixar o esporte em sua rotina.

“Eu achei essa iniciativa excelente, eu já fazia Muai Thay antes e, quando descobri aqui, foi a melhor opção que poderia aparecer. É meu hobby favorito e, por conta da flexibilidade de horário, ficou perfeito. Pesquisando, a gente encontra aulas de lutas particulares, mas são caras, com esse projeto consegui uma oportunidade de continuar essa atividade que eu adoro, de forma totalmente gratuita”, contou a aluna.



Esporte em Ação



Com o objetivo de atender a 2 mil pessoas a partir dos 6 anos de idade, em 20 núcleos distribuídos em áreas de vulnerabilidade social da cidade de São Gonçalo, de forma gratuita, o Projeto “Esporte em Ação” acontece desde outubro de 2024, em 20 núcleos do município, com mais de 10 modalidades de esportes disponíveis. A ação é uma parceria da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) com o Ministério do Esporte. A partir de abril de 2025, serão promovidos eventos esportivos e campeonatos envolvendo todos os núcleos e modalidades, que englobam ginástica (funcional, iniciação esportiva, hit), lutas (judô, jiu jitsu, muay thai, capoeira, karatê e kickboxing), dança (zumba, ritmos), basquete, handebol, handbeach, futsal, futebol de campo, futebol society e voleibol.