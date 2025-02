São Gonçalo: este sábado é dia de combate ao mosquito da Dengue - Julio Diniz

São Gonçalo: este sábado é dia de combate ao mosquito da DengueJulio Diniz

Publicado 15/02/2025 11:54

São Gonçalo - Os agentes da Vigilância em Saúde Ambiental da Prefeitura de São Gonçalo vão fazer ação contra a dengue, neste sábado (15), em Santa Luzia. Haverá pulverização de inseticida com as motofogs, orientação sobre vacinação, prevenção e cuidados que devem ser tomados contra a doença, com o Grupo Informação, Educação e Comunicação (IEC), na praça do bairro.



“Estamos em um período histórico de aumento da dengue, zika e chikungunya no país. Apesar de São Gonçalo estar com baixo risco de contaminação, a prevenção nunca é demais. É por esse tipo de trabalho que conseguimos passar pelos períodos críticos sem aumento agressivo das doenças. Por isso, convocamos a população para participar”, disse a secretária municipal de Saúde, Dra. Bianca Serour.



A dengue está sob controle em São Gonçalo. O último Levantamento Rápido dos Índices de Infestação do Aedes aegypti (Liraa) da cidade, realizado no início de janeiro deste ano, mostrou que a cidade está com baixo risco de contaminação. Embora a doença não seja uma preocupação, o trabalho de prevenção não pode parar para que estes resultados sejam permanentes.



“Contamos com os moradores para dar continuidade aos cuidados em suas casas. Intensificamos os trabalhos da Vigilância em Saúde Ambiental, mas a colaboração da população cuidando e evitando qualquer tipo de água parada é muito importante”, explicou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

Cuidados – A população deve vigiar e limpar calhas e ralos, tapar caixas d’água, colocar garrafas e qualquer recipiente que possa acumular água com a boca para baixo, preencher os pratos de vasos de plantas com areia, manter lonas de materiais de construção e piscina sempre esticadas, guardar pneus velhos, manter tonéis e latões fechados. Jogar cloro nos ralos externos toda semana também ajuda no combate.

Vacina – A Secretaria de Saúde aplica o imunizante (Qdenga) contra a doença em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em unidades de saúde com sala de vacinação. A Qdenga foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e protege contra quatro tipos de vírus da dengue (Denv-1, Denv-2, Denv-3 e Denv-4).

Pronto-atendimento – A Vigilância em Saúde Ambiental mantém o serviço de pronto-atendimento. Qualquer cidadão pode ligar para a Vigilância Ambiental e pedir uma visita nos casos de infestação de qualquer vetor. Os atendimentos são feitos, em média, em uma semana. Nesses casos, os agentes averiguam a denúncia e realizam a ação necessária para acabar com os vetores. As denúncias podem ser feitas pelo telefone da Vigilância Ambiental (21) 3195-5198, ramal 1008, ou pelo aplicativo Colab.