São Gonçalo: defesa civil fez simulado na Praia das PedrinhasFábio Guimarães

Publicado 18/02/2025 06:56

São Gonçalo - A Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo realizou uma simulação na Praia das Pedrinhas, no Boa Vista, para análise dos riscos hidrológicos, como alagamentos. A atividade teve como objetivo preparar a equipe e nivelar os seus conhecimentos técnicos para enfrentar esse tipo de ocorrência. Foi a primeira ação do tipo realizada entre os agentes. O subsecretário de Defesa Civil, major Felipe Assumpção, deu orientações como o uso de cordas e a forma correta de manusear os barcos em casos de correntezas. Em seguida, dividiu as equipes para diferentes funções.

No local, alguns agentes anotaram as informações do simulado, outros montaram as barracas, que serviam de ponto de apoio, e os demais integravam a equipe que resgata as supostas vítimas das enchentes, deslocando-as de um ponto a outro. “É muito importante que a Defesa Civil dê uma atenção especial a esse tipo de atividade, pois em casos de correntezas ou inundações, é necessário que os agentes estejam devidamente preparados para deslocar aquelas pessoas que precisam ser removidas das suas residências ou que estejam em uma situação de risco”, afirmou o subsecretário.