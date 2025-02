São Gonçalo: Governador destaca parcerias com o prefeito Capitão Nelson - Renan Otto

Publicado 21/02/2025 19:51

São Gonçalo - O governador Cláudio Castro visitou grandes obras de infraestrutura em São Gonçalo, nesta tarde de sexta-feira (21). Em companhia do prefeito Capitão Nelson; do secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas; do deputado federal Altineu Côrtes; e do vice-prefeito João Ventura, além de deputados estaduais e vereadores, o governador visitou as obras do Parque RJ, no Boa Vista, e do trecho 4 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), , na Trindade.

Ambas as obras são uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. A visita teve início no Parque RJ, que está em plena transformação. O espaço, que antes abrigava o antigo Piscinão, já conta com 41% de suas obras concluídas. A nova área de lazer e recreação contará com três reservatórios de água, sendo que o primeiro, já em construção, terá 150 metros cúbicos de capacidade, destinado ao abastecimento da cascata que será instalada no local.

“Desde 2013 este espaço está completamente fechado e apodrecendo. Esse espaço, que um dia foi um sonho para o povo de São Gonçalo, hoje virou tristeza. Mas estamos tirando do papel um novo sonho que é o Parque RJ, que vai ter diversos serviços para a população de São Gonçalo, que tanto merece um equipamento valioso de turismo, de esporte e de lazer. Essa é uma grande parceria com o Capitão Nelson, um dos maiores prefeitos do Brasil hoje”, afirmou o governador Claudio Castro.

Com 35 mil metros quadrados, o Parque RJ já tem obras concluídas no subsolo, incluindo redes de esgoto, drenagem, irrigação, água e elétrica. Além disso, a construção das quadras polivalente, de grama e de vôlei de praia já estão avançadas. A base para o Skate Park também está sendo finalizada, assim como a fundação para os postes de 12 metros de altura com refletores. Meios-fios e terraplanagem no Parque de Eventos também estão em andamento, com a próxima etapa sendo a concretagem. O projeto, que conta com um investimento superior a R$ 44 milhões, foi desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo. Além das melhorias nas instalações esportivas e de lazer, o parque contará com estacionamento para mais de 150 veículos, incluindo vagas exclusivas para pessoas com deficiência, e acessibilidade garantida por rampas e um elevador no prédio administrativo.

O prefeito Capitão Nelson destacou a importância da parceria com o Governo do Estado para a transformação do Parque RJ. “Em nome da população gonçalense, a gente vem agradecer ao senhor, que tem apoiado e ajudado muito São Gonçalo. Essa é uma grande parceria que fizemos. Esse é um grande projeto e eu tenho certeza de que, até o final do ano, toda a população gonçalense vai poder usufruir desse benefício que é tão necessário para o nosso município”, disse o prefeito.

O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, também reforçou a relevância do projeto para a comunidade local. “Eu só tenho que agradecer ao governador por estar trazendo para a minha cidade esse grande projeto, muito esperado por muitos moradores. Vamos entregar aqui uma grande área de lazer e convivência para toda família gonçalense. Eu digo toda, porque todas as faixas etárias vão ser contempladas. Nós teremos área kids, equipamentos para prática esportiva, academia da terceira idade e os nossos artistas gonçalenses vão poder se apresentar na grande área para eventos, a concha acústica”, afirmou.

MUVI - Um trecho da Avenida Presidente Kennedy, que faz parte do MUVI, recebeu asfalto durante a visita do governador. Além do novo asfalto, foram instaladas manilhas de drenagem, meio-fio e sarjetas na via. Do outro lado da mesma rua, já foram finalizados os processos de drenagem, pavimentação, meio-fio, ciclovia e calçada. O MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo. Com um investimento de R$ 287 milhões, o projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), vai ligar o bairro de Neves a Guaxindiba. O corredor viário terá 18 quilômetros de extensão e são previstas várias intervenções urbanísticas no trajeto. As obras seguem em andamento também nos trechos 1, 2, 3 e 5. Em alguns bairros, como Camarão e Vila Lage, no entanto, já é possível ver a obra praticamente finalizada, com pistas com asfalto novo para o tráfego de veículos, paisagismo e as ciclovias concluídas em diversos trechos.

O governador destacou o com o progresso das obras do MUVI. "Essa é a maior obra de infraestrutura do Rio de Janeiro hoje. O MUVI vai cortar a cidade de uma ponta a outra. É uma obra da Secretaria das Cidades, que desenvolve o projeto com afinco e carinho. Estamos no trecho 4 e a obra já está mais de 50% concluída. É um orgulho estar aqui, mostrando que a parceria com o prefeito Capitão Nelson, com o Parlamento Federal, com a Assembleia Legislativa e com a Câmara Municipal tem dado certo e estamos transformando a vida do trabalhador. O povo de São Gonçalo merecia esse carinho e até o final do ano a obra será entregue", afirmou. Ambas as obras tem previsão de conclusão para o final deste ano.