São Gonçalo: escavadeira anfíbia em limpeza de canal - Fábio Guimarães

Publicado 21/02/2025 19:21

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo, através do Programa Limpa Rio, uma iniciativa do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Governo do Estado, iniciou, nesta terça-feira (18), a dragagem do Canal José Pereira, que deságua na Baía de Guanabara. com o auxílio da escavadeira anfíbia.

A máquina é um equipamento flutuante que auxilia na retirada de sedimentos. Mais tecnológica que as escavadeiras tradicionais, as anfíbias atuam tanto em ambientes aquáticos e terrestres. Essas máquinas possuem sistemas de flutuação ajustáveis, que proporcionam a estabilidade necessária para trabalhar em ambientes aquáticos.

No início de outubro, a escavadeira anfíbia começou a atuar no Rio Marimbondo. De lá, foram retirados mais de 5 mil metros cúbicos de sedimentos e resíduos. Depois disso, a máquina foi até o Rio Brandoas, de onde foram retirados mais de 8.500 metros cúbicos de sedimentos. O previsto para a retirada de resíduos do Canal José Pereira é de mais de 1.800 metros cúbicos. A máquina anfíbia atuará no canal por três meses, podendo ser prolongado.

Esse tipo de trabalho é fundamental para reduzir os alagamento no município. O objetivo do Limpa Rio, que já atuou em diversos corpos hídricos do município, é realizar a manutenção e a limpeza dos leitos e margens de corpos hídricos no Estado do Rio de Janeiro. Ao retirar os resíduos, que acabam impedindo a passagem da água em alguns pontos, o fluxo normal do rio é facilitado, evitando que o nível da água se exceda durante as chuvas e diminuindo os alagamentos.

Marcos Borges, representante da Prefeitura de São Gonçalo, participa do Limpa Rio desde o início do projeto do município e explicou um pouco do procedimento que será realizado no Canal José Pereira."Vamos fazer a dragagem desse canal, retirando sedimentos e resíduos, tudo o que é jogado nos rios e deságua nesse canal, como lixo e pneu. É importante que a população se conscientize e não faça o rio de lixeira. Essa dragagem especificamente neste espaço é inédita, nunca foi feita antes. Esse canal deságua na Baía de Guanabara. Desde 2024, estamos trabalhando com essa máquina, que é mais tecnológica e realiza o trabalho sozinha, sem a necessidade de outra máquina ou de balsas", disse.

Ricardo José Ferreira, engenheiro civil do Inea, destacou a importância dessa dragagem para evitar alagamentos. "A ideia dessas intervenções é combater as enchentes que assolam o município e melhorar a fluidez da saída de água nos dias de índices pluviométricos elevados. No Rio Marimbondo, por exemplo, ajudamos na saída de pesca dos pescadores, melhorando também a atividade pesqueira, que é importante para eles", explicou.

Equipes do Inea estão com outras equipes atuando também nos rios Alcântara, Luiz Caçador, Marimbondo e no Palmeiras/Salgueiro.