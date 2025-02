São Gonçalo: já é possível ver os resultados do MUVI, com pistas com asfalto novo para o tráfego de veículos, paisagismo e as ciclovias concluídas - Luiz Carvalho

Publicado 18/02/2025 16:34

São Gonçalo - Mais um trecho do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) foi asfaltado. Na última sexta-feira foi a vez de uma parte da Rua Francisco Portela, no trecho compreendido entre as ruas Capitão João Manoel e Eduardo Ornelas, que faz parte do trecho 2 da obra, receber a pavimentação. Na última semana, a Avenida Presidente Kennedy, na altura do Clube Mauá, no bairro Estrela do Norte, também foi pavimentada, desta vez no trecho 4 da obra.

O MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Ele é considerado o maior projeto projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo e vai ligar o bairro de Neves a Guaxindiba.

Em todos os trechos da obra, estão sendo instaladas manilhas para redes de drenagem, além da construção de calçadas, ciclovias, meios-fios e pistas preferenciais para ônibus. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Intervenções seguem em andamento também nos trechos 1, 3 e 5.

Em trechos do Vila Lage e do Camarão, por exemplo, já é possível ver os resultados do MUVI, com pistas com asfalto novo para o tráfego de veículos, paisagismo e as ciclovias concluídas em diversos trechos. O investimento na obra é de R$ 287 milhões. O corredor viário terá 18 quilômetros de extensão e são previstas várias intervenções urbanísticas e de paisagismo no trajeto.

O prefeito Capitão Nelson acompanha rotineiramente as obras do MUVI. “Estamos muito felizes de ver as obras caminhando. Já estamos com mais de 50% das obras concluídas. As intervenções estão dando mais qualidade de vida para a população e mudando visualmente a cidade”, afirmou.

O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, também ressaltou sobre a importância do avanço das obras do projeto. “O MUVI já é uma realidade para os moradores de São Gonçalo, diminuindo o tempo no trânsito e levando mais qualidade de vida e dignidade numa das questões mais importantes da atividade pública, que é a mobilidade urbana. Sob a liderança do governador Cláudio Castro e a parceria do prefeito Capitão Nelson, seguimos trabalhando com muito afinco na transformação da cidade”, disse.