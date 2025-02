São Gonçalo: alterações visam agilizar atendimentos e dar celeridade aos processos - Fabio Guimarães

São Gonçalo: alterações visam agilizar atendimentos e dar celeridade aos processosFabio Guimarães

Publicado 24/02/2025 06:48

São Gonçalo - A partir desta segunda-feira (24), todos os processos relacionados ao licenciamento de obras serão realizados diretamente na Subsecretaria de Fiscalização e Licenciamento da Prefeitura de São Gonçalo. O objetivo é agilizar e simplificar os serviços para a população. A mudança visa tornar mais eficiente a abertura de licenças, legalizações e regularizações de obras no município. A partir dessa mudança, todos os serviços, como a abertura de licenças para obras, legalização de construções, licença para demolição, baixa de inscrição e até mesmo obras de pequeno reparo deverão ser solicitados diretamente na Subsecretaria de Fiscalização e Licenciamento. Antes esses serviços eram realizados no Protocolo Geral da Prefeitura, no Shopping Partage.

A medida tem como objetivo otimizar os processos, oferecendo à população informações mais precisas sobre as documentações necessárias e garantindo um atendimento mais rápido e eficiente. Para realizar qualquer tipo de solicitação relacionada a obras, os munícipes devem se dirigir diretamente à Subsecretaria, que fica no Centro Cultural Joaquim Lavoura (Av. Presidente Kennedy, 721 - Estrela do Norte/SG - 3° andar).