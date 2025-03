São Gonçalo: Caravana ofereceu diversas brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas - Julio Diniz

Publicado 24/03/2025 08:45

São Gonçalo - Neste fim de semana, a Caravana de Arte e Lazer começou o sábado trazendo muita diversão para as crianças gonçalenses. O projeto esteve no bairro da Covanca, proporcionando uma manhã de alegria para os pequenos. O projeto, realizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), tem como objetivo levar alegria e lazer às principais áreas de vulnerabilidade social da cidade.

A Caravana ofereceu diversas brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas, além de contar com a presença de personagens vivos, pintura facial e barraquinhas com algodão doce, cachorro-quente, pipoca, guaraná natural e água, garantindo uma experiência completa para as crianças e suas famílias. “Foi uma manhã muito divertida para as nossas crianças. Elas se divertiram com as brincadeiras e a pintura facial, e a gente também aproveitou um pouquinho. A Caravana trouxe muita alegria para o nosso bairro e é ótimo ver essas atividades chegando aqui. Só tenho a agradecer por essa iniciativa”, afirmou Jennifer Santos, de 29 anos.

Desde a sua criação em outubro de 2022, a Caravana de Arte e Lazer já percorreu diversos bairros de São Gonçalo, levando atividades recreativas e educativas para milhares de crianças. O projeto tem sido um grande sucesso, promovendo inclusão e momentos de alegria para os pequenos em diversas comunidades.