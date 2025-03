São Gonçalo: combate à forma grave da tuberculose começa com os bebês através da vacina BCG, que faz parte do calendário de rotina das unidades de saúde - Julio Diniz

São Gonçalo: combate à forma grave da tuberculose começa com os bebês através da vacina BCG, que faz parte do calendário de rotina das unidades de saúde

Publicado 24/03/2025 08:23

São Gonçalo - A tuberculose tem o Dia Mundial de Combate lembrado em 24 de março. Embora a doença seja evitável e curável, ela ainda acomete os gonçalenses. Para facilitar o acesso da população à consulta e exame para a detecção da doença, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo descentralizou os atendimentos e todas as unidades de saúde da família (USFs), clínicas e polos sanitários passaram a realizar esse primeiro contato. São Gonçalo contabilizou 894 casos de tuberculose em 2024. Neste ano, até o dia 14 de março, foram 180.



A ampliação – mais uma conquista do governo do prefeito Capitão Nelson – foi feita durante todo o ano de 2024 e início de 2025 – com capacitações para os servidores da Atenção Básica. “Antes, fazíamos os exames em cinco unidades. No ano passado, chegamos a 35. E este ano conseguimos que todas as unidades da Atenção Básica fossem capacitadas para a realização da consulta e dos exames para a detecção da tuberculose no paciente sintomático”, explicou o secretário de Saúde, Gabriel Mello.



Quando o exame testa positivo, os pacientes são encaminhados para o tratamento, que também teve o atendimento ampliado de quatro para 26 pontos de saúde. Os locais são referências no Sistema Único de Saúde (SUS) e não necessitam de agendamento (veja locais de tratamento abaixo). Além da possibilidade de cura da doença, o tratamento contínuo e ininterrupto oferece cartão alimentação, uma vez por mês, aos pacientes.



O combate à forma grave da doença começa com os bebês através da vacina BCG, que faz parte do calendário de rotina das unidades de saúde e é aplicada assim que os bebês nascem até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Quando adultos, a doença pode se manifestar de forma mais branda e até assintomática. Por isso, é importante ficar atento aos sinais que o organismo dá.



“Os adultos que apresentarem tosse por mais de duas semanas (principal sintoma da tuberculose), febre baixa, falta de apetite, perda de peso, cansaço excessivo, falta de ar e suor noturno devem procurar uma unidade de saúde para fazer o exame. O tratamento tem duração, em média, de seis meses. Ele não deve ser interrompido, pois pode levar o paciente à resistência aos antibióticos ou complicações que podem levar ao óbito. Além disso, pode aumentar o risco de transmissão da doença para outras pessoas”, explicou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, transmitida por vias aéreas e afeta primariamente os pulmões, mas pode acometer outros órgãos e sistemas. Ela é transmitida através da tosse, espirro e fala de uma pessoa contaminada. O simples uso de máscaras impede a contaminação, não só da tuberculose, mas de tantas outras doenças respiratórias, principalmente nos ambientes fechados. A doença não é transmitida através do uso de utensílios domésticos limpos. “Em 15 dias de tratamento com a medicação, o paciente não contamina mais outras pessoas. Com 30 dias, o paciente já melhora os sintomas, mas não está curado. Por isso, a continuidade do tratamento é tão importante. O tratamento deve ser mantido para a cura completa do paciente e para que ele não transmita a doença para outras pessoas”, explicou a coordenadora do Programa de Tuberculose, Rozania Maria Ferreira de Castro.

Locais de tratamento – Polos sanitários Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa; Washington Luiz Lopes, no Zé Garoto; Hélio Cruz, em Alcântara; Augusto Sena, em Rio do Ouro; Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal; e USFs Armando Leão Ferreira, Morro do Castro; David Capistrano, Itaúna; Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia; José Bruno Neto, Boa Vista; Antonina (Cruzeiro do Sul); Água Mineral; Brasilândia; Tancredo Neves, Luiz Caçador; Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina; Ana Nery, Gradim; Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel; Marechal Cândido Rondon, Colubandê; Adolfo Lutz, Amendoeira; Coelho; Doutel de Andrade, Maria Paula; Marilea Cardoso, Jóquei; Louis Pasteur, Guaxindiba; Aníbal Porto, Monjolos; Agenor José da Silva, Jardim Catarina; Elza Borges, Santa Luzia e Roberto Silveira, Vista Alegre; sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h. As crianças têm atendimento no Hélio Cruz e Washington Luiz nos mesmos dias e horários.

Locais dos exames – A Secretaria de Saúde oferece o teste Baar (baciloscopia de escarro e cultura), Teste Rápido Molecular e de sensibilidade para as pessoas com tosse por mais de três semanas. Ele pode ser feito de segunda a sexta, das 8h às 15h30, em todas as USFs, clínicas e polos sanitários. A única exigência é que a pessoa esteja com tosse com secreção por mais de três semanas e entregue o exame em até duas horas após a coleta. Os exames podem ser feitos sem agendamento prévio, de segunda a sexta, das 8h às 16h. Outro tipo de exame é o PPD, que é realizado em pessoas que convivem com outras que tenham tuberculose ativa. Ele pode ser realizado nos polos sanitários Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa; Washington Luiz Lopes, no Zé Garoto e Hélio Cruz, em Alcântara; e na Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, toda segunda-feira, terça-feira e sexta-feira, das 8h às 12h.