São Gonçalo: Centro de idosos de São Gonçalo realiza diversos passeios semanaisDivulgação

Publicado 21/03/2025 14:49

São Gonçalo - Na manhã desta última quarta-feira (19), os usuários do Centro de Referência Especializado à Pessoa Idosa (Cerpi), do Jardim Catarina, curtiram um passeio especial no Museu Imperial de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Em parceria com o Me Leva RJ, programa do Governo do Estado, os idosos puderam visitar, de forma gratuita, cada canto do Museu e conhecer bastante sobre a história e cultura do Brasil.

A coordenadora do CERPI, Cinthia Weber, reforça a importância da atividade. “Temos o objetivo de proporcionar momentos de lazer, socialização e aprendizado para os idosos com esses passeios. Acreditamos que essas experiências são fundamentais para o bem-estar físico e emocional deles, saindo da rotina diária, despertando curiosidade e mantendo a mente ativa”, afirmou. “O passeio foi muito bom! Nós nos divertimos muito e conhecemos cada detalhe do museu, recebemos explicação sobre toda a história contada lá. Só tenho a agradecer por uma oportunidade como essa”, destacou uma das participantes do Centro de Referência, Arlete Estrela.

Além dos passeios diversos, a programação semanal do espaço inclui rodas de conversa, auriculoterapia, terapias em grupo, sala de leitura, oficina de corte e costura, aulas de letramento e alfabetização e crochê. Idosos com mais de 60 anos, que desejam participar das atividades, precisam ir até o local realizar a inscrição.

Serviço:

O Centro de Referência Especializado à Pessoa Idosa (CERPI) fica na Av. Dr. Albino Imparato, 1.501, no Jardim Catarina.