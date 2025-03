Tiago Martins: carnavalesco da campeã Acadêmicos de Niterói foi confirmado pra 2026 - Gabriel Belmiro

Publicado 21/03/2025 14:38

Niterói - Campeão com a escola, Tiago Martins é o primeiro nome confirmado na equipe do carnaval de 2026 da Acadêmicos de Niterói. Estreando no grupo especial, a azul e branca da cidade sorriso renovou com o carnavalesco, que irá ao seu terceiro ano assinando o desfile da agremiação na Marquês de Sapucaí.

Em seu currículo, Tiago coleciona dois prêmios consecutivos de “Melhor Aderecista” (Prêmio Plumas e Paetês), um prêmio de Destaque Performático (Prêmio Plumas e Paetês) e dois prêmios de Revelação do Carnaval 2022, como carnavalesco do GRES São Clemente (Prêmio Plumas e Paetês e Prêmio Feras da Sapucaí). "Estou extremamente feliz com a renovação e poder dar sequência ao meu trabalho na agremiação. Já foi indescritível ser campeão e agora daremos continuidade a um grande trabalho. Só tenho a agradecer ao Presidente Wallace Palhares e toda sua diretoria pela confiança", disse ele.

Com o enredo “Vixe Maria”, a Acadêmicos de Niterói foi a campeã da Série Ouro em 2025 e fará a sua estreia no grupo especial do carnaval carioca em 2026.