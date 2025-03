São Gonçalo: evento Esporte em Ação acontece neste sábado com aulão grátis - Reprodução

Publicado 21/03/2025 14:32

São Gonçalo - O projeto “Esporte em Ação”, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), vai realizar, neste sábado (22), um aulão de ginástica, das 7h às 8h, aberto ao público, no núcleo 16, no Centro da cidade. Na ocasião, também acontecerá a graduação dos alunos matriculados na modalidade Muay Thai. O Núcleo 16 fica na Rua General Antônio Rodrigues, 215, no Centro. Para participar, não é necessário inscrição prévia. A ginástica tem vários benefícios para a saúde física e mental do praticante, proporcionando fortalecimento dos músculos, melhora da flexibilidade, equilíbrio, postura, entre outros.

O projeto “Esporte em Ação” oferece a modalidade nos núcleos do Largo da Ideia, em Monjolos, Vista Alegre, Galo Branco, Sacramento, Mutondo, Alcântara, Salgueiro, Neves, Mundel, Jockey, Jardim Catarina, Centro, Santa Catarina e Rio do Ouro, com inscrições nos locais.

Esporte em Ação



Com o objetivo de atender a 2 mil pessoas a partir dos 6 anos de idade, em 20 núcleos distribuídos em áreas de vulnerabilidade social da cidade de São Gonçalo, de forma gratuita, o Projeto “Esporte em Ação” acontece desde outubro de 2024, em 20 núcleos do município, com mais de 10 modalidades de esportes disponíveis. A ação é uma parceria da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) com o Ministério do Esporte. A partir de abril de 2025, serão promovidos eventos esportivos e campeonatos envolvendo todos os núcleos e modalidades, que englobam lutas (judô, jiu jitsu, muay thai, capoeira, karatê e kickboxing), dança, basquete, handebol, handbeach, futsal, futebol de campo, futebol society e voleibol.



Serviço



Evento: Aulão de Ginástica do “Esporte em Ação” e Graduação dos alunos do Muay Thai Horário: 7h às 8h (Aulão) e 8h às 9h (Graduação)

Endereço: Rua General Antônio Rodrigues, 215, no Centro