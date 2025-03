São Gonçalo: fato se passou durante atividade do Curso para Agentes de Reflorestamento, na APA do Engenho Pequeno - Divulgação

Publicado 20/03/2025 18:44

São Gonçalo - Às vésperas do Dia Internacional das Florestas, celebrado nesta sexta-feira (21), um evento simbólico reforçou a importância da preservação ambiental em São Gonçalo. Durante uma aula prática do Curso para Agentes de Reflorestamento, realizada nos últimos dias, os participantes foram surpreendidos pelo avistamento de uma jiboia (Boa constrictor) na Área de Proteção Ambiental (APA) do Engenho Pequeno.

O encontro com a serpente não peçonhenta é um marco para a recuperação da fauna nativa na região. A APA do Engenho Pequeno já foi diagnosticada com a chamada "síndrome da floresta vazia", fenômeno no qual a vegetação parece preservada, mas a ausência de animais compromete o equilíbrio ecológico. O retorno de espécies como a jiboia indica que os esforços de reflorestamento e monitoramento ambiental têm surtido efeito positivo.

De acordo Allan Pessôa, técnico em Saneamento e Meio Ambiente, geógrafo e responsável pela administração da APA do Engenho Pequeno, a presença da jiboia indica que o ecossistema está voltando a oferecer condições para a sobrevivência de espécies nativas. “Graças ao trabalho desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, por meio da Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) e à parceria com o administrador da APA das Estâncias de Pendotiba, o biólogo Fernando Medeiros, esse cenário vem sendo gradualmente transformado, o que demonstra que as ações de reflorestamento, reintrodução de fauna e proteção da biodiversidade estão no caminho certo, apesar dos desafios”, afirmou. Para o secretário de Meio Ambiente e Transportes de São Gonçalo, Fabio Lemos, a aparição da espécie próximo a uma data tão representativa reforça a necessidade de fortalecer a conscientização e o envolvimento ativo da comunidade na proteção das áreas de conservação, assegurando um ambiente equilibrado para a fauna e a flora locais. “São Gonçalo tem avançado na preservação ambiental, e o avistamento da jiboia reforça que estamos no caminho certo. Nosso compromisso é garantir que as áreas protegidas continuem sendo refúgios para a fauna e que as futuras gerações possam desfrutar de um ecossistema equilibrado. Para isso, é fundamental que a população conheça, respeite e ajude a conservar nossas riquezas naturais”, destacou o secretário.



Curso de Agentes de Reflorestamento - Promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, em parceria com a Ecologic e o Instituto Internacional De La Sante et De L’Environnement, o Curso para Agentes de Reflorestamento tem como objetivo capacitar alunos para atuarem diretamente na recuperação florestal e na preservação ambiental. Com um total de 200 participantes, o curso é dividido em quatro turmas, distribuídas entre os turnos da manhã e da tarde. Iniciado em novembro de 2024, o programa conta com aulas teóricas e práticas presenciais, além de módulos online e cursos livres complementares.