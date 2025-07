São Gonçalo: cidade convoca fazedores de cultura inscrições, que estão abertas até o dia 6 de agosto - Reprodução

Publicado 24/07/2025 08:56

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e do Fundo Municipal de Cultura (Funcultura), convida artistas, produtores, agentes culturais, coletivos, empreendedores criativos e demais integrantes do setor cultural a participarem da Consulta Pública da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) – Ciclo 2.

O objetivo da consulta é construir, de forma democrática e colaborativa, as diretrizes para a aplicação dos recursos federais que serão destinados ao setor cultural do município. As informações coletadas irão embasar a elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos (PAR), etapa fundamental para garantir que os investimentos atendam às reais necessidades da cultura gonçalense. As inscrições na consulta pública estarão abertas até o dia 6 de agosto.Consulta pública online: https://forms.gle/G787KJqdaKLVqu569 Consulta pública presencial: https://forms.gle/Z4nDPsqP6SjjCcaJA