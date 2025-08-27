São Gonçalo: sobrecarga com os acidentes na emergência consome recursos do hospital, estoque de sangue, sobrecarrega a equipe e ocupa leitos com internações prolongadas. - Divulgação

São Gonçalo: sobrecarga com os acidentes na emergência consome recursos do hospital, estoque de sangue, sobrecarrega a equipe e ocupa leitos com internações prolongadas.Divulgação

Publicado 27/08/2025 17:44

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, iniciou uma campanha para alertar os motoristas, principalmente aqueles que pilotam moto. Com o título ‘Imprudência custa caro”, a campanha tem o propósito de chamar atenção para o aumento significativo de acidente com moto na cidade – a maior parte gerado por descuido ou irresponsabilidade de quem está ao volante.

Todos os dias, pelo menos, 30 acidentes acontecem com motos na cidade. Nos finais de semana, esse número pode dobrar. O resultado é a sobrecarga nas unidades de saúde, que deixam de atender aqueles que esperam por cirurgias eletivas ou fisioterapia, por exemplo. Toda a rede de saúde é impactada. Não só a urgência e emergência, mas a especializada e a básica também, pois dão continuidade aos tratamentos e consultas pós-alta hospitalar.

O cirurgião de trauma do Heat, Felipe Furtado, diz que a maior parte dos pacientes vítimas de trauma é de acidente de trânsito. E dentro dos acidentes, cerca de 80% é de vítima de acidente com moto. “Os acidentes são, na maioria das vezes, por imprudência, excesso de velocidade, por não respeitar a sinalização e condução irresponsável, inclusive por menores de idade. E tudo é agravado pela falta dos equipamentos de segurança. Isso traz traumas muito graves”, contou Felipe.

A sobrecarga com os acidentes na emergência consome recursos do hospital, estoque de sangue, sobrecarrega a equipe e ocupa leitos com internações prolongadas. “O motociclista é muito vulnerável e traz politraumatismos e uma série de lesões. Normalmente, requer intervenção cirúrgica de mais de uma especialidade e internação prolongada. Depois, ainda segue para a reabilitação. São acidentes cada vez mais graves, que resultam em amputações e que trazem sequelas para o resto da vida”, lembrou.

Todos sofrem com os acidentes, que não afetam só o paciente e a rede hospitalar. “Sem dúvida, toda a família sofre, principalmente os pais. Hoje, recebi um paciente que, em três meses, é o segundo acidente dele e a família passa por esse trauma de novo com fratura grave. Quem estava na carona dele está com traumatismo craniano super grave e a família fica desesperada com a incerteza de como vai ser, se vai sair vivo dessa situação, se vai ter sequelas. Para a família é uma fase muito difícil”, opinou Felipe.

Ainda segundo o médico, muitos acidentes são evitáveis. “A prevenção é, sem dúvidas, a melhor alternativa. Muitos acidentes que recebemos aqui poderiam ter sido evitados. Temos que respeitar as normas de trânsito, não conduzir veículos sob o efeito de álcool, respeitar a sinalização e a velocidade. A imprudência realmente custa caro”, finalizou o médico.

