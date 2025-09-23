São Gonçalo: nos últimos meses, já foram realizadas competições entre os alunos de futebol society, vôlei e futebol de campoDivulgação

São Gonçalo - Na manhã deste sábado (20), o ginásio do Sest Senat recebeu a etapa final dos jogos do Projeto Esporte em Ação, promovido pela Fundação de Arte, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), em parceria com o Governo Federal. O encerramento contou com a disputa das modalidades judô, jiu-jitsu, karatê, muay thai e kickboxing, envolvendo 189 alunos.
O Esporte em Ação vai além da prática esportiva, é um instrumento de transformação social. Ao oferecer aulas gratuitas, o projeto alcança comunidades em situação de vulnerabilidade, garantindo acesso a atividades que estimulam disciplina, inclusão e fortalecimento de laços comunitários. Desde outubro de 2024, mais de 2 mil alunos, a partir dos seis anos de idade, participam das atividades distribuídas em 20 núcleos espalhados pelos bairros da cidade.
O presidente da Faelsg, Carlos Afonso Pereira Rosa, destacou o impacto da iniciativa. “Este encerramento representa mais do que medalhas ou vitórias individuais. É a celebração de um esforço coletivo, que envolve alunos, professores, colaboradores e famílias. O Esporte em Ação é uma semente que plantamos para transformar vidas, abrir caminhos e mostrar que o esporte pode ser um poderoso agente de inclusão e esperança”, afirmou.
Nos últimos meses, já foram realizadas competições entre os alunos de futebol society, vôlei e futebol de campo. Com mais de 10 modalidades esportivas gratuitas, o projeto vem revelando talentos e incentivando a prática esportiva como ferramenta de cidadania.