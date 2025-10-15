São Gonçalo: Evento foi realizado em parceria com o Sebrae - Julio Diniz

São Gonçalo: Evento foi realizado em parceria com o SebraeJulio Diniz

Publicado 15/10/2025 19:02

Niterói - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo realizou, nesta terça-feira (14), mais uma palestra para guiar empreendedores pelo meio digital. Desta vez, o tema abordado foi ‘Google Meu Negócio: Visibilidade digital que gera resultados’, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), nas dependências da Uniasselvi, no Partage Shopping.

Ministrada por Raphael Conceição, consultor do Sebrae, publicitário, com especialização em marketing, gestão de clientes e psicanálise e análise contemporânea, o objetivo do evento foi orientar empreendedores sobre a utilização da visibilidade digital como ferramenta para alavancar os negócios.

"Temos feito capacitações para empreendedores da cidade, seja ele um microempreendedor individual ou grandes empreendedores, no sentido de utilizar ferramentas digitais com precisão. Quando sabemos nos apropriar dessas ferramentas, conseguimos trazer o cliente para perto de nós, ainda que à distância. E hoje, principalmente, focamos em como utilizar as ferramentas do Google a seu favor. Pretendemos criar uma cultura de qualificação, capacitação e busca de informação para esses empreendedores", destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Evanildo Barreto.

O produtor cultural André Santana, de 51 anos, foi um dos presentes. "Quero dar os parabéns pela palestra! Gostei muito! Temas como esse são muito importantes e bacanas para a nossa cidade, estimulando e dando visibilidade aos empreendedores do município, que vão poder utilizar as ferramentas aqui ensinadas", destacou. Flávia Figueiredo, de 51 anos, é agente de viagens e também participou da palestra. "Eu quero crescer no meu ramo aqui na cidade e essa palestra foi fundamental para eu abrir a minha mente e indicar caminhos para que eu possa atingir os meus objetivos, explicando sobre como me posicionar de forma digital. Valeu a pena!", disse.

Essa foi apenas uma das especializações promovidas pela secretaria. No final de setembro, por exemplo, foi realizada a palestra “Ferramentas de Inteligência Artificial para o seu negócio” para empreendedores da cidade de São Gonçalo. O evento também foi resultado de uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).



