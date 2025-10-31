São Gonçalo: unidades alertaram funcionários, pacientes e acompanhantes sobre a importância de uma boa higiene bucal, desde a infância até a melhor idade - Divulgação

São Gonçalo: unidades alertaram funcionários, pacientes e acompanhantes sobre a importância de uma boa higiene bucal, desde a infância até a melhor idadeDivulgação

São Gonçalo - Na semana em que é lembrado o Dia Nacional da Saúde Bucal, bucal, desde a infância até a melhor idade. Cirurgiões-dentistas e bucomaxilofaciais promoveram palestras sobre o hábito de escovar os dentes, usar fio dental e realizar consultas periódicas ao dentista.

Conscientizar a todos sobre a necessidade de prevenção das doenças por meio de uma higiene correta e acesso aos serviços ocorreu nos Hospitais Estaduais Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, João Batista Caffaro, em Itaborai; Zilda Arns, em Volta Redonda; Roberto Chabo, em Araruama; e no Instituto Estadual do Cérebro, no Rio. Nos seis primeiros meses deste ano, a equipe de odontologia das unidades realizou cerca de 60 mil procedimentos.

Estudos alertam que a boca é a principal porta de entrada de muitas infecções respiratórias em pacientes internados principalmente nos Centros de Tratamento Intensivo (CTIs). Para garantir um atendimento ainda mais humanizado e evitar novas complicações, que podem aumentar o tempo de permanência do paciente no leito, os hospitais contam com uma equipe de odontologia intensiva. Cirurgiões-dentistas e bucomaxilofaciais garantem diariamente a higiene bucal dos pacientes internados.

No Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), por exemplo, pacientes internados nos CTIs adultos e pediátrico, nas salas vermelha e amarela, clínica médica, ambulatório pós cirurgia e que dão entrada no Centro de Trauma receberam atendimento diário desses profissionais.

O coordenador de odontologia, William Chaia, a higiene bucal previne principalmente pneumonia e outras infecções respiratórias. "Nosso trabalho, junto com toda a equipe multiprofissional, é olhar o paciente como um todo e ajudar no controle de infecções ao aplicar um conjunto de práticas para o bem-estar e a qualidade de vida do paciente".