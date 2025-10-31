São Gonçalo: unidades alertaram funcionários, pacientes e acompanhantes sobre a importância de uma boa higiene bucal, desde a infância até a melhor idadeDivulgação
Hospitais alertam sobre a importância da higiene bucal
Unidades estaduais de saúde alertaram funcionários, pacientes e acompanhantes sobre a importância de uma boa higiene
Vigilância Sanitária descarta quase 800 quilos de produtos impróprios para consumo
Estabelecimento no Rio do Ouro terá que fazer adequações de higiene e limpeza
Centro de reabilitação de São Gonçalo amplia oferta de serviços
CER III, em Neves, passa a oferecer exame de audiometria
Obras do MUVI estão transformando o bairro do Alcântara
Intervenções avançam no trecho 5 do projeto de mobilidade urbana
Mercadinho Solidário: ONG faz apelo para ajudar famílias em São Gonçalo
Alimentos são distribuídos a mulheres que fazem cursos profissionalizantes na instituição
São Gonçalo prorroga para 9 de novembro prazo de inscrições em processo seletivo
Secretaria de Fazenda abre 46 vagas para técnicos de apoio especializado
