São Gonçalo: animal será cuidado até estar apto a ser solto na natureza, em seu habitat natural - Renan Otto

São Gonçalo: animal será cuidado até estar apto a ser solto na natureza, em seu habitat naturalRenan Otto

Publicado 16/11/2025 07:33

São Gonçalo - Um novo animalzinho está sendo cuidado na Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) da Prefeitura de São Gonçalo nesta semana: uma capivara fêmea filhote. Ela foi levada à ASAS no sábado (8), após ser resgatada por agentes da Guarda Municipal de Maricá.

Desde então, vem sendo cuidada pelos veterinários que atuam na ASAS. A capivara, que tem meses de vida, está sendo alimentada da forma ideal para crescer e poder ser solta na natureza, seguindo uma vida normal. A ASAS tornou-se referência em todo o Estado do Rio de Janeiro no resgate e reabilitação de animais silvestres.

Os animais na ASAS são resgatados das mais diversas formas, muitos até sofrem maus-tratos. Todos que levados para a ASAS passam por avaliação física, triagem e cuidados veterinários. Após a reabilitação, são preparados para soltura ou direcionados a instituições especializadas para continuidade do tratamento, dependendo do estado de saúde dos animais. O trabalho é guiado por protocolos técnicos e legais, com foco na saúde e conservação das espécies. Os animais na ASAS são tratados por uma equipe especializada através de parceria com a Faculdade Estácio.

Vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, a ASAS, localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, desempenha um papel central na proteção da biodiversidade local, resgatando animais silvestres em situação de risco e promovendo sua reabilitação.

Além do resgate e da reabilitação, a ASAS atua na orientação da população sobre como proceder ao encontrar animais silvestres. A recomendação é não tentar manusear os animais e acionar os canais oficiais de atendimento, garantindo que o manejo seja feito de forma segura e adequada, tanto para os animais quanto para a população.

“O trabalho na ASAS é constante. É muito bom ver os animais sendo soltos na natureza após passarem por todos os cuidados e a reabilitação necessária. No caso da capivara filhote, ela ficará na ASAS até que os profissionais avaliem que ela pode ser solta na natureza com segurança. Vale destacar que estamos em um momento sensível da fauna, com a alta temporada reprodutiva. Com isso, muitos animais estão sendo encontrados ainda filhotes e sozinhos, sem as mães ou em locais inadequados. Por causa disso, a equipe técnica da área de soltura reforçou os protocolos de cuidado neonatal, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo o bem-estar dos animais até que estejam aptos a retornar à natureza”, disse o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos.



Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS



Telefone da ASAS: (21) 2199-6336



Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA das Estâncias de Pendotiba). A unidade funciona diariamente, das 9h às 15h.



E-mail: asasambiental@pmsg.rj.gov.br



Comando de Polícia Ambiental



Telefone: 0300 253 1177



