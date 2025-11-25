São Gonçalo: governo do Capitão Nelson já havia ampliado a oferta dos exames eletivos - Renan Otto

São Gonçalo: governo do Capitão Nelson já havia ampliado a oferta dos exames eletivosRenan Otto

Publicado 25/11/2025 15:59

São Gonçalo - O compromisso do prefeito Capitão Nelson com a descentralização dos atendimentos e ampliação da oferta de exames especializados está sendo concretizado na Clínica da Lagoinha. A unidade recebeu um mamógrafo e um tomógrafo de última geração no último sábado (22). Os equipamentos estão sendo instalados, passarão por testes, capacitação das equipes e têm previsão de início dos atendimentos ao público na segunda quinzena de dezembro.

A novidade representa redução de filas na Central de Regulação da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo e garante maior agilidade no diagnóstico de diferentes doenças. Até então, as mamografias eram realizadas no Espaço Rosa, no Zé Garoto; e no Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três; as tomografias, no Ciesg. “É mais um lugar para oferecer os exames para toda a população, não só da região da Lagoinha. Ainda teremos mais um mamógrafo instalado na Clínica do Mutondo e, futuramente, na Clínica de Neves. Vamos mais do que dobrar a quantidade de mamografias realizadas. Neves também vai receber um tomógrafo, duplicando a oferta do exame na cidade”, explicou o prefeito Capitão Nelson.

Mesmo antes da inclusão de novos equipamentos na rede municipal de saúde, o governo do Capitão Nelson já havia ampliado a oferta dos exames eletivos – aqueles que não são de urgência e emergência. A diferença maior é na mamografia. Em 2021, no primeiro ano do mandato, 10.147 pacientes fizeram o exame. Neste ano, até a última segunda-feira (24), já foram agendadas 16.179, um aumento de 59,5% – 6.032 mamografias a mais.

Em relação às tomografias, foram realizadas 9.771 tomografias em 2021. Neste ano, também até a última segunda-feira (24), foram agendadas pela Central de Regulação, 13.130, uma diferença de 3.359 exames. Até agora, houve um aumento de quase 35%. A tomografia também está disponível no Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha; e no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto; para os pacientes que passam por procedimentos nos hospitais da rede de urgência e emergência.

“A implantação dos equipamentos também integra a estratégia da Prefeitura para fortalecer a assistência em saúde da mulher e intensificar ações de prevenção e rastreamento precoce do câncer de mama. No caso do tomógrafo, o objetivo é acelerar diagnósticos em áreas como neurologia, traumatologia, oncologia e diversas outras especialidades que dependem do exame para condução terapêutica”, descreveu o secretário de Saúde, Gabriel Mello.

Regulação – Todos os exames eletivos são agendados através da Central de Regulação, que organiza o fluxo de marcações de acordo com critérios clínicos. Para ter acesso aos procedimentos, os gonçalenses devem procurar as unidades de saúde da família (USFs) do bairro, que farão os encaminhamentos necessários. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço. É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. Também é importante que o paciente salve o número (21) 3195-5198 e atenda a ligação. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado.

