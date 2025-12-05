São Gonçalo: Operação Barricada Zero está transformando o município - Renan Otto

São Gonçalo: Operação Barricada Zero está transformando o municípioRenan Otto

Publicado 05/12/2025 07:44

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, por meio das secretarias de Conservação e de Desenvolvimento Urbano, segue dando auxílio à Operação Barricada Zero, no Jardim Catarina. O munícipio atua no descarte dos materiais retirados das comunidades e no recapeamento dos espaços onde antes ficavam as barricadas.

Desde o início, o material recolhido nas operações (incluindo barricadas, sedimentos e resíduos) é levado para um depósito provisório da Prefeitura, no bairro Raul Veiga, e depois para o aterro sanitário municipal, no Rio do Ouro. Ao todo, já foram retirados do depósito para o aterro 153 caminhões cheios de materiais, o que equivale a mais de 1.071 toneladas de componentes. Parte do material que está no depósito municipal também é reciclado. O trabalho, que inclui o descarte dos resíduos, é feito pela Secretaria de Conservação.

Já o trabalho de recapeamento nas vias onde antes ficavam as barricadas é executado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Apenas nesta última semana, foram utilizadas 60 toneladas de massa asfáltica para recompor o pavimento de onde foram retiradas as barricadas. Somando aos dados da última semana, foram utilizados 142 toneladas de massa asfáltica.

A Operação Barricada Zero está sendo realizada de forma integrada pelas forças do Governo do Estado, no bairro Jardim Catarina, desde o dia 24 de novembro. A Polícia Militar retirou, desde então, 145 pontos com barricadas e mais de 1.664 toneladas de entulhos das ruas. “Seguimos atuando em amparo às forças do Estado. A Prefeitura está dando todo apoio necessário à Operação Barricada Zero. Como sempre determinei no meu governo, a parceria é fundamental para o sucesso do trabalho, tanto no município (entre as secretarias) quanto no Estado. O governador Cláudio Castro vem nos apoiando por toda a cidade, com o reforço das obras de infraestrutura e também na área de segurança, e seguiremos caminhando juntos transformando a história de São Gonçalo”, disse o prefeito Capitão Nelson.

