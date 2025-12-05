São Gonçalo: Operação Barricada Zero está transformando o municípioRenan Otto
Mais de mil toneladas de materiais descartados em apoio à Operação Barricada Zero
Município também atua no recapeamento asfáltico após a liberação das vias pelas forças do governo do Estado no Jardim Catarina
São Gonçalo recebe evento para potencializar artistas, agentes, educadores e produtores culturais
Circula MinC vai movimentar seis cidades da região Leste Fluminense
Tolerância Zero realiza mais de 300 abordagens na última quarta-feira
Operação busca combater as motos barulhentas no município
Restaurante do Povo completa três anos de funcionamento
Equipamento serve café da manhã e almoço a preços populares
Acordo histórico garante distribuição justa dos royalties do petróleo no Leste Fluminense
Prefeitos do Rio e de Maricá abrem mão de parcela dos recursos em benefício de São Gonçalo, Magé e Guapimirim
Grupo de ciclistas de Niterói passa a ter mais adeptos a pedalar em ciclovias de São Gonçalo
A malha cicloviária da cidade aumentou graças às obras do MUVI, realizadas pelo Governo do Estado e pela Prefeitura
