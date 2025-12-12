São Gonçalo: shopping promove um horário especial para foto com o Papai Noel destinado a crianças neurodivergentes - Divulgação

Evento gratuito. Inscrições pelo Sympla: São Gonçalo - O Shopping Pátio Alcântara preparou uma programação especial e totalmente gratuita para celebrar o Natal de forma inclusiva, emocionante e acessível para todas as famílias da região. As ações começam no dia 13 de dezembro, com um momento exclusivo dedicado às crianças neurodivergentes, e seguem com lindas apresentações de corais natalinos nas varandas do empreendimento.No dia 13, das 9h às 10h, em parceria com a clínica Espaço Cel, referência no tratamento de Autismo, TDAH e Trissomia do 21, o shopping promove um horário especial para foto com o Papai Noel destinado a crianças neurodivergentes. A ação acontecerá em um ambiente cuidadosamente adaptado, com estímulos sensoriais reduzidos, garantindo acolhimento, conforto e uma experiência mágica para cada criança.Evento gratuito. Inscrições pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/horario-especial-para-foto-com-o-papai-noel-para-criancas-neurodivergentes/3224597

A magia continua com duas apresentações especiais de corais de Natal, que este ano ganharão um cenário ainda mais encantador: a varanda do Pátio. Os grupos convidados levarão ao público canções gospel com temática natalina, criando uma atmosfera de celebração e emoção. No dia 13, às 16h, o coral da Igreja Nova Vida em Alcântara abre a programação. Já no dia 20, às 17h, é a vez do coral da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo encantar quem passar pelo shopping.



Com uma agenda diversa, inclusiva e totalmente aberta ao público, o Shopping Pátio Alcântara reforça seu compromisso em promover experiências gratuitas que aproximam a comunidade e celebram o verdadeiro espírito de Natal: união, acolhimento e alegria.