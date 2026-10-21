Niterói: intervenções prometem transformar ainda os bairros do Salgueiro, Luiz Caçador e Recanto das Acácias - Divulgação/Ascom

Niterói: intervenções prometem transformar ainda os bairros do Salgueiro, Luiz Caçador e Recanto das AcáciasDivulgação/Ascom

Publicado 21/10/2026 11:09

As obras de infraestrutura realizadas pela Prefeitura de São Gonçalo no Complexo do Salgueiro seguem em ritmo acelerado e já apresentam avanços em diferentes frentes de trabalho. Coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, as intervenções acontecem atualmente no bairro Itaúna, onde equipes executam serviços de drenagem e construção de meios-fios.

Na Rua Alcindo Barbosa, os trabalhos estão concentrados na implantação de meios-fios. Já na Rua Liborina Silva, operários realizam obras de drenagem para melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir os riscos de alagamentos na região.

O projeto também contempla os bairros Salgueiro, Luiz Caçador e Recanto das Acácias. Ao todo, serão beneficiadas 66 vias, totalizando mais de 15,6 quilômetros de melhorias urbanas.

Projeto prevê pavimentação e acessibilidade

Além das obras de drenagem, o pacote de intervenções inclui pavimentação, construção de calçadas, instalação de piso podotátil para pessoas com deficiência visual e implantação de sinalização horizontal e vertical. A previsão é que os serviços sejam concluídos em até 24 meses.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), o projeto recebeu investimento de R$ 63 milhões e deve beneficiar mais de 10 mil moradores da região.

Morador de Itaúna há quatro décadas, o aposentado Sebastião Oliveira, de 75 anos, afirmou que a comunidade aguardava há anos por melhorias estruturais. Segundo ele, a região convivia com problemas recorrentes, como lama, enchentes e calçadas precárias.

"Esperávamos por essas obras há muito tempo. A expectativa é que os transtornos causados pela falta de infraestrutura finalmente sejam solucionados", comentou.

Quem também vê a transformação com otimismo é o marceneiro Roberth de Deus Ferreira, de 45 anos, que trabalha na localidade há cerca de uma década. Ele destaca que os constantes alagamentos e a má conservação das vias dificultavam o dia a dia de moradores e comerciantes.

Com o avanço das obras, a expectativa é que a nova infraestrutura melhore as condições de mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população dos bairros contemplados.