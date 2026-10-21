Niterói: intervenções prometem transformar ainda os bairros do Salgueiro, Luiz Caçador e Recanto das AcáciasDivulgação/Ascom
Obras avançam no Salgueiro e vão beneficiar dez mil moradores
Intervenções incluem drenagem, pavimentação, acessibilidade e sinalização em 66 ruas de quatro bairros de São Gonçalo
Obras avançam no Salgueiro e vão beneficiar dez mil moradores
Intervenções incluem drenagem, pavimentação, acessibilidade e sinalização em 66 ruas de quatro bairros de São Gonçalo
Hemonúcleo de São Gonçalo realiza ação em alusão ao Outubro Rosa
Atividade foi voltada para pacientes e funcionárias do local. Ação foca na prevenção do câncer de mama e do colo do útero
Outubro Verde faz alerta para riscos da sífilis congênita
Secretaria de Saúde reforça importância para que gestantes façam testes
São Gonçalo celebra o Dia Nacional da Vacinação
Data reforça importância das vacinas para crianças, adolescentes e adultos e faz parte do Calendário Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS)
Obras de infraestrutura estão mudando a vida da população
Bairros estão de 'cara nova' com redes de drenagem, pavimentação e calçadas
São Gonçalo faz alerta sobre taxa de inscrição para concurso
Editais da Guarda Municipal especificam quais instituições bancárias estão aptas a receber o pagamento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.