São Gonçalo: Dia Nacional da Vacinação é celebrado neste dia 17 de outubroDivulgação/Ascom
A maioria das vacinas pode ser aplicada no mesmo dia, caso o paciente esteja bem de saúde. Normalmente, elas só não podem ser aplicadas em casos de febre. Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação, identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até meia hora antes do fim do expediente das unidades de saúde.
Vacinas de rotina do Programa Nacional de Vacinação atualizado pelo Ministério da Saúde
Para crianças até 5 anos
BCG (formas graves de tuberculose) – ao nascer
Hepatite B – ao nascer
Rotavírus humano oral (diarreia por Rotavirus) – 2 e 4 meses
Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae b) – 2, 4 e 6 meses
VIP (poliomielite injetável) – 2, 4, 6 e 15 meses e aos 4 anos
Pneumocócica 10-valente (pneumonia, meningite e otite) – 2 e 4 meses e um reforço aos 12 meses
Pneumocócica 20-valente conjugada (Pneumo 20) – crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias
Meningocócica C (meningite meningocócica sorogrupos C) – 3 e 5 meses
Covid-19 – 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias
Influenza – uma dose anual a partir dos seis meses e até 5 anos, 11 meses e 29 dias
Febre Amarela – 9 meses e 4 anos
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – 12 meses
Tetra viral (tríplice viral e varicela - sarampo, caxumba, rubéola e catapora) – 15 meses
Hepatite A – 15 meses
DTP (difteria, tétano e coqueluche) – 15 meses e 4 anos
Varicela (catapora) – 4 anos
Meningocócica ACWY - 12 meses
Gripe (H1N1, H3N2 e Influenza tipo B) – uma dose anual
Para crianças com mais de 7 anos e adolescentes
Hepatite B – A partir de 7 anos de idade
Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos a partir de 7 anos considerando doses anteriores de Pentavalente e DTP. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos
Febre Amarela – reforço caso a pessoa tenha recebido uma dose antes de completar 5 anos e dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – iniciar ou completar duas doses de acordo com situação vacinal
HPV quadrivalente – de 9 a 14 anos e resgate de adolescentes até 19 anos, 11 meses e 29 dias
dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) – a partir da 20ª semana de gestação
Meningocócica ACWY conjugada (meningite meningocócica sorogrupos A, C, W, Y) – uma dose de 11 a 14 anos
VSR (vírus sincicial respiratório, bronquiolite e pneumonia) – gestantes a partir da 28ª semana de gestação
Dengue (denv 1, 2, 3 e 4) – gonçalenses de 10 a 20 anos, com duas doses e intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose
Gripe (H1N1, H3N2 e Influenza tipo B) – uma dose anual
Meningocócica ACWY – de 11 a 14 anos com dose única
Para adultos
Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos
Febre Amarela – dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação até 59 anos
Hepatite B – Sem comprovação vacinal: 3 doses
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – 2 doses até 29 anos e profissionais de saúde. E 1 dose de 30 a 59 anos
dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) – a partir da 20ª semana de gestação
Covid-19 – gestantes a cada gestação, imunocomprometidos e idosos com mais de 60 anos a cada seis meses
VSR (vírus sincicial respiratório, bronquiolite e pneumonia) – gestantes a partir da 28ª semana de gestação
Butantan-DV (denv1, 2, 3 e 4) – profissionais de saúde em dose única (Suspensa pelo Ministério da Saúde)
Pneumocócica 20-valente conjugada (Pneumo 20) – a partir de 85 anos
Gripe (H1N1, H3N2 e Influenza tipo B) – uma dose anual
Locais de vacinação:
1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
2 – USF Jardim Catarina I
3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó
4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba
6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho
7 – PAM Coelho
8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
9 – USF David Capistrano, Itaúna
10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista
11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
12 – USF Aníbal Porto, Monjolos
13 – USF Santa Luzia
14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
17 – USF Josias Muniz, Rio do Ouro
18 – USF Ana Nery, Gradim
19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia
21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo
22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê
23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte
24 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia
25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei
26 – USF Irmã Dulce, Trindade
27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
29 – USF Marilea Cardoso, Jóquei
30 – PAM Neves
31 – USF Juarez Antunes, Laranjal
32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
33 – USF Badger da Silveira, Tribobó
34 – USF Emílio Ribas, Barracão
35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
36 – USF Alexander Fleming, Boaçu
37 – USF Vista Alegre
38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
40 – USF Quinta Dom Ricardo
41 – USF Apolo III
42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
43 – USF Almerinda
44 – USF Luísa de Marilac, Novo México
45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista
47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama
48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula
49 – USF Manoel de Abreu, Sacramento
50 – USF Água Mineral
51 – USF José Bruno Neto, Boa Vista
52 – USF Porto do Rosa
53 – USF Albert Sabin, Itaoca
54 – USF Mutuaguaçu
55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
56 – USF Itaúna
57– USF Victor Chimelly, Paiva
58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz
59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha
60 – USF Bandeirantes
61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros
63 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre
64 – USF Anaia
65 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro
66 – USF Altair da Silva, Mutuá
67 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
68 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira
69 – USF Leôncio Corrêa, Itaúna
70 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá
71 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
72 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha
73 – USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro
74 – USF Bocayuva Cunha, Gradim
Foto: Jonnathan Smith
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