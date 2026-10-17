São Gonçalo: Dia Nacional da Vacinação é celebrado neste dia 17 de outubro - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: Dia Nacional da Vacinação é celebrado neste dia 17 de outubroDivulgação/Ascom

Publicado 17/10/2026 15:37

Dia Nacional da Vacinação , celebrado neste 17 de outubro, reforça a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada em todas as fases da vida. Crianças, adolescentes, adultos e idosos contam com vacinas específicas no Calendário Nacional de Vacinação oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os imunizantes têm papel fundamental na prevenção de doenças, na redução de complicações, internações e na proteção coletiva.

Para que a população gonçalense mantenha-se com a vacinação em dia, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo disponibiliza, durante todo o ano, mais de 70 locais de vacinação espalhados pelos bairros. A maioria funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 12h.

Vacinação não acaba na infância

“A vacinação começa nos primeiros dias de vida. Cada vacina tem a sua função e importância na proteção ao indivíduo. Também é importante frisar que devem ser respeitadas as doses necessárias. A pessoa só está completamente imunizada quando ela toma todas as doses, caso a vacina tenha os reforços. E a vacinação não acaba na infância. Cada fase da vida tem necessidades específicas de proteção. Assim como para as crianças, a vacinação para os idosos ganha ainda mais importância devido ao maior risco de complicações”, explicou Cibelle Rodrigues, coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde.

Independente de endereço, qualquer gonçalense pode procurar uma unidade de saúde que tenha sala de vacinação para colocar a caderneta de vacinação em dia. No local, os profissionais farão a avaliação e indicarão quais vacinas devem ser administradas. “As vacinas são seguras, eficazes e representam uma das formas mais importantes de prevenção em saúde pública. Além de proteger o indivíduo, a vacinação contribui para interromper a circulação de doenças, proteger toda a população e evitar casos graves de doenças e, consequentemente, internações”, finalizou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.







A maioria das vacinas pode ser aplicada no mesmo dia, caso o paciente esteja bem de saúde. Normalmente, elas só não podem ser aplicadas em casos de febre. Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação, identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até meia hora antes do fim do expediente das unidades de saúde.







Vacinas de rotina do Programa Nacional de Vacinação atualizado pelo Ministério da Saúde



Para crianças até 5 anos



BCG (formas graves de tuberculose) – ao nascer



Hepatite B – ao nascer



Rotavírus humano oral (diarreia por Rotavirus) – 2 e 4 meses



Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae b) – 2, 4 e 6 meses



VIP (poliomielite injetável) – 2, 4, 6 e 15 meses e aos 4 anos



Pneumocócica 10-valente (pneumonia, meningite e otite) – 2 e 4 meses e um reforço aos 12 meses



Pneumocócica 20-valente conjugada (Pneumo 20) – crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias



Meningocócica C (meningite meningocócica sorogrupos C) – 3 e 5 meses



Covid-19 – 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias



Influenza – uma dose anual a partir dos seis meses e até 5 anos, 11 meses e 29 dias



Febre Amarela – 9 meses e 4 anos



Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – 12 meses



Tetra viral (tríplice viral e varicela - sarampo, caxumba, rubéola e catapora) – 15 meses



Hepatite A – 15 meses



DTP (difteria, tétano e coqueluche) – 15 meses e 4 anos



Varicela (catapora) – 4 anos



Meningocócica ACWY - 12 meses



Gripe (H1N1, H3N2 e Influenza tipo B) – uma dose anual







Para crianças com mais de 7 anos e adolescentes



Hepatite B – A partir de 7 anos de idade



Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos a partir de 7 anos considerando doses anteriores de Pentavalente e DTP. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos



Febre Amarela – reforço caso a pessoa tenha recebido uma dose antes de completar 5 anos e dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação



Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – iniciar ou completar duas doses de acordo com situação vacinal



HPV quadrivalente – de 9 a 14 anos e resgate de adolescentes até 19 anos, 11 meses e 29 dias



dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) – a partir da 20ª semana de gestação



Meningocócica ACWY conjugada (meningite meningocócica sorogrupos A, C, W, Y) – uma dose de 11 a 14 anos



VSR (vírus sincicial respiratório, bronquiolite e pneumonia) – gestantes a partir da 28ª semana de gestação



Dengue (denv 1, 2, 3 e 4) – gonçalenses de 10 a 20 anos, com duas doses e intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose



Gripe (H1N1, H3N2 e Influenza tipo B) – uma dose anual



Meningocócica ACWY – de 11 a 14 anos com dose única







Para adultos



Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos



Febre Amarela – dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação até 59 anos



Hepatite B – Sem comprovação vacinal: 3 doses



Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – 2 doses até 29 anos e profissionais de saúde. E 1 dose de 30 a 59 anos



dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) – a partir da 20ª semana de gestação



Covid-19 – gestantes a cada gestação, imunocomprometidos e idosos com mais de 60 anos a cada seis meses



VSR (vírus sincicial respiratório, bronquiolite e pneumonia) – gestantes a partir da 28ª semana de gestação



Butantan-DV (denv1, 2, 3 e 4) – profissionais de saúde em dose única (Suspensa pelo Ministério da Saúde)



Pneumocócica 20-valente conjugada (Pneumo 20) – a partir de 85 anos



Gripe (H1N1, H3N2 e Influenza tipo B) – uma dose anual







Locais de vacinação:



1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



2 – USF Jardim Catarina I



3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó



4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina



5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba



6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho



7 – PAM Coelho



8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



9 – USF David Capistrano, Itaúna



10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista



11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo



12 – USF Aníbal Porto, Monjolos



13 – USF Santa Luzia



14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba



16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro



17 – USF Josias Muniz, Rio do Ouro



18 – USF Ana Nery, Gradim



19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia



21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo



22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê



23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte



24 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia



25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei



26 – USF Irmã Dulce, Trindade



27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel



29 – USF Marilea Cardoso, Jóquei



30 – PAM Neves



31 – USF Juarez Antunes, Laranjal



32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina



33 – USF Badger da Silveira, Tribobó



34 – USF Emílio Ribas, Barracão



35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal



36 – USF Alexander Fleming, Boaçu



37 – USF Vista Alegre



38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador



39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro



40 – USF Quinta Dom Ricardo



41 – USF Apolo III



42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado



43 – USF Almerinda



44 – USF Luísa de Marilac, Novo México



45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê



46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista



47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama



48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula



49 – USF Manoel de Abreu, Sacramento



50 – USF Água Mineral



51 – USF José Bruno Neto, Boa Vista



52 – USF Porto do Rosa



53 – USF Albert Sabin, Itaoca



54 – USF Mutuaguaçu



55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina



56 – USF Itaúna



57– USF Victor Chimelly, Paiva



58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz



59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha



60 – USF Bandeirantes



61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira



62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros



63 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre



64 – USF Anaia



65 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro



66 – USF Altair da Silva, Mutuá



67 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo



68 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira



69 – USF Leôncio Corrêa, Itaúna



70 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá



71 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno



72 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha



73 – USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro



74 – USF Bocayuva Cunha, Gradim







Foto: Jonnathan Smith