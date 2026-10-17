São Gonçalo: Dia Nacional da Vacinação é celebrado neste dia 17 de outubroDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
O Dia Nacional da Vacinação, celebrado neste 17 de outubro, reforça a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada em todas as fases da vida. Crianças, adolescentes, adultos e idosos contam com vacinas específicas no Calendário Nacional de Vacinação oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os imunizantes têm papel fundamental na prevenção de doenças, na redução de complicações, internações e na proteção coletiva.
Para que a população gonçalense mantenha-se com a vacinação em dia, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo disponibiliza, durante todo o ano, mais de 70 locais de vacinação espalhados pelos bairros. A maioria funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 12h.
Vacinação não acaba na infância
“A vacinação começa nos primeiros dias de vida. Cada vacina tem a sua função e importância na proteção ao indivíduo. Também é importante frisar que devem ser respeitadas as doses necessárias. A pessoa só está completamente imunizada quando ela toma todas as doses, caso a vacina tenha os reforços. E a vacinação não acaba na infância. Cada fase da vida tem necessidades específicas de proteção. Assim como para as crianças, a vacinação para os idosos ganha ainda mais importância devido ao maior risco de complicações”, explicou Cibelle Rodrigues, coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde.
Independente de endereço, qualquer gonçalense pode procurar uma unidade de saúde que tenha sala de vacinação para colocar a caderneta de vacinação em dia. No local, os profissionais farão a avaliação e indicarão quais vacinas devem ser administradas. “As vacinas são seguras, eficazes e representam uma das formas mais importantes de prevenção em saúde pública. Além de proteger o indivíduo, a vacinação contribui para interromper a circulação de doenças, proteger toda a população e evitar casos graves de doenças e, consequentemente, internações”, finalizou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.



A maioria das vacinas pode ser aplicada no mesmo dia, caso o paciente esteja bem de saúde. Normalmente, elas só não podem ser aplicadas em casos de febre. Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação, identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até meia hora antes do fim do expediente das unidades de saúde.



Vacinas de rotina do Programa Nacional de Vacinação atualizado pelo Ministério da Saúde

Para crianças até 5 anos

BCG (formas graves de tuberculose) – ao nascer

Hepatite B – ao nascer

Rotavírus humano oral (diarreia por Rotavirus) – 2 e 4 meses

Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae b) – 2, 4 e 6 meses

VIP (poliomielite injetável) – 2, 4, 6 e 15 meses e aos 4 anos

Pneumocócica 10-valente (pneumonia, meningite e otite) – 2 e 4 meses e um reforço aos 12 meses

Pneumocócica 20-valente conjugada (Pneumo 20) – crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias

Meningocócica C (meningite meningocócica sorogrupos C) – 3 e 5 meses

Covid-19 – 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias

Influenza – uma dose anual a partir dos seis meses e até 5 anos, 11 meses e 29 dias

Febre Amarela – 9 meses e 4 anos

Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – 12 meses

Tetra viral (tríplice viral e varicela - sarampo, caxumba, rubéola e catapora) – 15 meses

Hepatite A – 15 meses

DTP (difteria, tétano e coqueluche) – 15 meses e 4 anos

Varicela (catapora) – 4 anos

Meningocócica ACWY - 12 meses

Gripe (H1N1, H3N2 e Influenza tipo B) – uma dose anual



Para crianças com mais de 7 anos e adolescentes

Hepatite B – A partir de 7 anos de idade

Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos a partir de 7 anos considerando doses anteriores de Pentavalente e DTP. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos

Febre Amarela – reforço caso a pessoa tenha recebido uma dose antes de completar 5 anos e dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação

Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – iniciar ou completar duas doses de acordo com situação vacinal

HPV quadrivalente – de 9 a 14 anos e resgate de adolescentes até 19 anos, 11 meses e 29 dias

dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) – a partir da 20ª semana de gestação

Meningocócica ACWY conjugada (meningite meningocócica sorogrupos A, C, W, Y) – uma dose de 11 a 14 anos

VSR (vírus sincicial respiratório, bronquiolite e pneumonia) – gestantes a partir da 28ª semana de gestação

Dengue (denv 1, 2, 3 e 4) – gonçalenses de 10 a 20 anos, com duas doses e intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose

Gripe (H1N1, H3N2 e Influenza tipo B) – uma dose anual

Meningocócica ACWY – de 11 a 14 anos com dose única



Para adultos

Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos

Febre Amarela – dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação até 59 anos

Hepatite B – Sem comprovação vacinal: 3 doses

Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – 2 doses até 29 anos e profissionais de saúde. E 1 dose de 30 a 59 anos

dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) – a partir da 20ª semana de gestação

Covid-19 – gestantes a cada gestação, imunocomprometidos e idosos com mais de 60 anos a cada seis meses

VSR (vírus sincicial respiratório, bronquiolite e pneumonia) – gestantes a partir da 28ª semana de gestação

Butantan-DV (denv1, 2, 3 e 4) – profissionais de saúde em dose única (Suspensa pelo Ministério da Saúde)

Pneumocócica 20-valente conjugada (Pneumo 20) – a partir de 85 anos

Gripe (H1N1, H3N2 e Influenza tipo B) – uma dose anual



Locais de vacinação:

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF David Capistrano, Itaúna

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

12 – USF Aníbal Porto, Monjolos

13 – USF Santa Luzia

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

17 – USF Josias Muniz, Rio do Ouro

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo

22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê

23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

24 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Irmã Dulce, Trindade

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

29 – USF Marilea Cardoso, Jóquei

30 – PAM Neves

31 – USF Juarez Antunes, Laranjal

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Badger da Silveira, Tribobó

34 – USF Emílio Ribas, Barracão

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – USF Vista Alegre

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Apolo III

42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

43 – USF Almerinda

44 – USF Luísa de Marilac, Novo México

45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

49 – USF Manoel de Abreu, Sacramento

50 – USF Água Mineral

51 – USF José Bruno Neto, Boa Vista

52 – USF Porto do Rosa

53 – USF Albert Sabin, Itaoca

54 – USF Mutuaguaçu

55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

56 – USF Itaúna

57– USF Victor Chimelly, Paiva

58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha

60 – USF Bandeirantes

61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

63 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre

64 – USF Anaia

65 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

66 – USF Altair da Silva, Mutuá

67 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

68 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira

69 – USF Leôncio Corrêa, Itaúna

70 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

71 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

72 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha

73 – USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro

74 – USF Bocayuva Cunha, Gradim



Foto: Jonnathan Smith