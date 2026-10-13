São Gonçalo: equipes tiveram como foco a troca e o reparo de brinquedos quebrados, além da coleta do lixo, que reuniu dezenas de sacolas plásticasDivulgação/Ascom
Parque RJ Nosso Sonho em manutenção após Dia das Crianças
Equipes estão deixando tudo pronto para reabertura do espaço nesta quarta-feira
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Morre segunda criança vítima de incêndio em residência de São Gonçalo
Menina de dois anos estava internada desde o fim de setembro e não resistiu às queimaduras; irmã mais velha também morreu após o acidente
Especialista em Direito Médico explica mudanças na saúde
Alterações valem para atendimentos públicos e privados, com a nova lei federal que redefine a autonomia dos pacientes
Dia das Crianças com muita brincadeira na praça do Zé Garoto
Caravana de Arte e Lazer fez a alegria na manhã desta segunda-feira; pequenos puderam se divertir se refrescando com água, guaraná natural e picolé
Inscrições estão abertas para a Conferência dos Direitos da Criança
Décima terceira edição do evento será realizado nos dias 11 e 12 de novembro, na UERJ, no Patronato; Inscrições vão até 20 de outubro
Crianças e jovens gonçalenses participam de aulas de futebol no Boaçu
Atividade gratuita é realizada pelo projeto Saúde em Movimento
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