São Gonçalo: equipes tiveram como foco a troca e o reparo de brinquedos quebrados, além da coleta do lixo, que reuniu dezenas de sacolas plásticas - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: equipes tiveram como foco a troca e o reparo de brinquedos quebrados, além da coleta do lixo, que reuniu dezenas de sacolas plásticasDivulgação/Ascom

Publicado 13/10/2026 17:02

A manhã desta terça-feira (13) no Parque RJ Nosso Sonho , no Boa Vista, foi de muito trabalho. As equipes de manutenção estavam realizando diversos serviços, incluindo paisagismo, coleta de lixo, manutenção de brinquedos quebrados e da qualidade da água da cascata. Tudo isso após mais de 20 mil pessoas participarem do evento de Dia das Crianças, que contou com a Caravana de Arte e Lazer e a Feira no Parque.

Na Caravana, promovida pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, os pequenos puderam curtir pula-pula, escorrega, brincadeiras lúdicas, apresentação de palhaços e personagens vivos, guerra de cotonetes e outras atividades artísticas e esportivas, como pintura facial e dança, além de guloseimas gratuitas. Já na Feira do Parque, microempreendedores da cidade comercializaram diversos produtos, como peças de vestuário, comidas, itens de decoração, entre outros.

"Nesta segunda, recebemos mais de 20 mil pessoas no período da tarde, momento em que estava sendo desenvolvida a Caravana de Esporte e Lazer com foco no Dia das Crianças. Mas cabe destacar que o fluxo de pessoas já era intenso no Parque desde às 6h, com diversas pessoas, das mais distintas idades, aproveitando os equipamentos do local. O estacionamento, por exemplo, estava lotado. Foi o dia em que o Parque ficou mais cheio e hoje nossas equipes estão trabalhando para que tudo esteja pronto para a população na quarta-feira (14)", destacou Roberto Júnior, gestor do Parque RJ Nosso Sonho.

Nesta terça, as equipes tiveram como foco a troca e o reparo de brinquedos quebrados, coleta do lixo, que reuniu dezenas de sacolas plástica, retoques no paisagismo e a concessionária Águas do Rio realizou a manutenção da qualidade da água da cascata, garantindo água limpa e de qualidade para as crianças brincarem em segurança.

A manutenção no Parque geralmente acontece às segundas-feiras, mas esta semana foi excepcional, devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida. Por isso, a manutenção foi feita nesta terça-feira (13) e o Parque abre normalmente a partir de quarta-feira (14), sempre das 6h às 22h.