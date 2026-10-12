São Gonçalo: conferência municipal constitui espaço de participação social, de caráter deliberativo e propositivo, destinado à discussão, avaliação e formulação de propostasReprodução/Internet
Inscrições estão abertas para a Conferência dos Direitos da Criança
Décima terceira edição do evento será realizado nos dias 11 e 12 de novembro, na UERJ, no Patronato; Inscrições vão até 20 de outubro
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Jesg está em sua XXVIII edição e já realizou partidas finais de outras modalidades; finais do masculino e feminino aconteceram neste sábado
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