São Gonçalo: conferência municipal constitui espaço de participação social, de caráter deliberativo e propositivo, destinado à discussão, avaliação e formulação de propostas - Reprodução/Internet

São Gonçalo: conferência municipal constitui espaço de participação social, de caráter deliberativo e propositivo, destinado à discussão, avaliação e formulação de propostasReprodução/Internet

Publicado 12/10/2026 17:51

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo , através da Subsecretaria da Infância e Adolescência, abre inscrições para participação na 13ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento será realizado nos dias 11 e 12 de novembro, no auditório da UERJ, no Patronato. As inscrições podem ser feitas até 20 de outubro.

A conferência municipal constitui espaço de participação social, de caráter deliberativo e propositivo, destinado à discussão, avaliação e formulação de propostas relacionadas à promoção, proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município.

Os encontros serão organizados a partir dos seguintes eixos temáticos: Aprimoramento do Controle Social; fortalecimento dos conselhos tutelares; promoção da convivência familiar e comunitária; prevenção e enfrentamento às violências; prevenção e erradicação do trabalho infantil; e aprimoramento da execução de medidas socioeducativas.

Serão disponibilizadas 30 vagas de inscrição para cada eixo temático, totalizando 180 vagas, destinadas às categorias de participantes previstas nesta resolução, observados os critérios de distribuição estabelecidos pela comissão organizadora. Confira todas as regras para participação através do Diário Oficial: https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2026_10_05.pdf