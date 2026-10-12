São Gonçalo: testemunhas informaram que agentes chegaram atirando - Reprodução/Internet

São Gonçalo: testemunhas informaram que agentes chegaram atirando Reprodução/Internet

Publicado 12/10/2026 16:32

Um homem morreu após ser baleado durante uma ação do programa Segurança Presente na noite de domingo (11), na comunidade do Porto Novo, em São Gonçalo . A vítima foi identificada como Leonardo Lucas Couto Salles de Freitas.

Segundo informações registradas na ocorrência, Leonardo estava em um bar da Rua Carlinda Dutra acompanhado de um amigo quando agentes do programa realizavam uma operação na região. A testemunha relatou que os agentes teriam entrado na comunidade efetuando disparos.

Após ser atingido, o homem foi socorrido e levado para o Pronto-Socorro Central de São Gonçalo. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), responsável por apurar as circunstâncias da morte. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos e identificar as responsabilidades no caso.

A corporação informou que testemunhas estão sendo ouvidas e que outras medidas investigativas serão realizadas para auxiliar na elucidação da ocorrência.