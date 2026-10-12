São Gonçalo: testemunhas informaram que agentes chegaram atirando Reprodução/Internet
Baleado durante ação do Segurança Presente não resiste aos ferimentos
Caso aconteceu com homem no Porto Novo e será investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí
Dia das Crianças com muita brincadeira na praça do Zé Garoto
Caravana de Arte e Lazer fez a alegria na manhã desta segunda-feira; pequenos puderam se divertir se refrescando com água, guaraná natural e picolé
Inscrições estão abertas para a Conferência dos Direitos da Criança
Décima terceira edição do evento será realizado nos dias 11 e 12 de novembro, na UERJ, no Patronato; Inscrições vão até 20 de outubro
Crianças e jovens gonçalenses participam de aulas de futebol no Boaçu
Atividade gratuita é realizada pelo projeto Saúde em Movimento
Obras de macro e microdrenagem avançam em Neves
Intervenções têm como foco combater os alagamentos crônicos na região
Baleado durante ação do Segurança Presente não resiste aos ferimentos
Caso aconteceu com homem no Porto Novo e será investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí
Equipes do Odete São Paio levam título do Jesg no handebol
Jesg está em sua XXVIII edição e já realizou partidas finais de outras modalidades; finais do masculino e feminino aconteceram neste sábado
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