São Gonçalo: finais do masculino e feminino aconteceram neste sábadoDivulgação/Ascom
Equipes do Odete São Paio levam título do Jesg no handebol
Jesg está em sua XXVIII edição e já realizou partidas finais de outras modalidades; finais do masculino e feminino aconteceram neste sábado
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São Gonçalo oferece testagem rápida e gratuita para detecção da sífilis
Município entra na campanha Outubro Verde; teste rápido é realizado com apenas uma gota de sangue após um furo no dedo
Trabalhadores enfrentam filas para se opor à contribuição assistencial
Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade da cobrança, desde que seja garantido ao trabalhador o direito de manifestar oposição individualmente.
São Gonçalo abre edital para festivais, mostras e circuitos culturais
Chamamento público, da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB Ciclo 2), vai apoiar sete projetos com programação gratuita e acessível na cidade
Fim de semana prolongado com Dia das Crianças terá diversão grátis
Parque RJ Nosso Sonho abrirá na segunda-feira (12), com a Caravana de Arte e Lazer para toda a criançada e suas famílias
Vestibular Cederj destina 440 vagas para São Gonçalo
São oferecidos nove cursos na modalidade a distância no município; as inscrições devem ser feitas até o dia 29 de outubro
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