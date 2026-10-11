São Gonçalo: finais do masculino e feminino aconteceram neste sábado - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: finais do masculino e feminino aconteceram neste sábadoDivulgação/Ascom

Publicado 11/10/2026 08:51

Os Jogos Escolares de São Gonçalo (Jesg) 2026, realizados pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, sagraram mais uma modalidade esportiva campeã neste sábado (10). As categorias masculina e feminina do handebol foram disputadas. E o Colégio Odete São Paio levou a melhor nas duas. Tanto no masculino quanto no feminino, as partidas foram contra o M3, vice-campeão nas competições. Os jogos foram realizados no Colégio Odete São Paio, no Colubandê.

No handebol masculino, o Odete São Paio garantiu vaga na final ao vencer o Centro Educacional Vieira Brum por 17 a 5. Na outra disputa por vaga na decisão, o M3 superou o Colégio Municipal Presidente Castelo Branco por 6 a 3. Na disputa pelo terceiro lugar, o Vieira Brum venceu o Castelo Branco por 12 a 11. E na final masculina, o Odete São Paio confirmou a vitória com uma grande diferença no placar contra o M3: 14 a 4.

No handebol feminino, o Odete São Paio também conquistou o título com uma vitória expressiva de 19 a 2 sobre o M3. O Ciep 052: Professora Romanda Gouveia ficou em terceiro lugar na disputa. As competições do Jesg serão finalizadas com a modalidade de basquete, nas categorias masculino e feminino, na próxima terça-feira (13), no Colégio Odete São Paio.

O Jesg está em sua XXVIII edição e já realizou partidas finais de outras modalidades. No futsal masculino, o Colégio M3 foi o grande campeão sobre o Centro Educacional José de Anchieta. Com as duas vitórias deste sábado (10), o Colégio Odete São Paio acumula quatro campeonatos. O primeiro foi no futsal feminino em partida contra o Colégio Estadual Augusto Cezário Díaz André. E o segundo no vôlei feminino em cima do Colégio Santa Terezinha. Já na categoria vôlei masculino, o resultado foi o inverso: o primeiro lugar ficou para o Colégio Santa Terezinha e o segundo para o Colégio Odete São Paio.

