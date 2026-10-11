São Gonçalo oferece testagem - Reprodução/Internet

São Gonçalo oferece testagemReprodução/Internet

Publicado 11/10/2026 08:44

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo aproveita a Campanha Outubro Verde, mês de conscientização e enfrentamento à sífilis e à sífilis congênita, para reforçar a importância da prevenção, da testagem e do tratamento adequado da infecção sexualmente transmissível (IST). Na rede pública municipal de saúde, a população pode realizar o teste rápido e o tratamento gratuitamente. O atendimento é sigiloso e tem acompanhamento de profissionais de saúde.

A sífilis é uma infecção causada pela bactéria Treponema pallidum e pode ser transmitida principalmente por meio de relações sexuais (oral, anal e vaginal) sem preservativo (camisinha). A doença também pode passar da gestante para o bebê durante a gestação (sífilis congênita). O diagnóstico precoce é importante para começar o tratamento – que é simples e rápido – e interromper a transmissão, inclusive em pessoas que não apresentam sintomas.

O teste rápido é realizado com apenas uma gota de sangue após um furo no dedo. O procedimento é simples e o resultado sai em cerca de 20 minutos. Mesmo pessoas sem sintomas podem estar infectadas e transmitir a bactéria. Por isso, aqueles que fazem sexo desprotegido com frequência devem realizar o exame, pelo menos, uma vez ao ano.

“É fundamental que as pessoas tenham acesso à informação. Quanto mais cedo a sífilis for identificada, mais rapidamente podemos iniciar o tratamento, evitar complicações e curar o indivíduo. O teste está disponível na maior parte das unidades de saúde e o tratamento está em 14”, destacou a coordenadora do Programa das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)/Aids e Hepatites Virais da Semsadc, Monique Gonzalez.

A sífilis tem cura e o tratamento é realizado com penicilina benzatina. O esquema de tratamento é definido pela equipe de saúde de acordo com o estágio da infecção. “É importante seguir corretamente todas as recomendações. Outro cuidado fundamental é a avaliação da parceria sexual. A pessoa diagnosticada deve informar seu parceiro para que também procure o serviço de saúde, faça a testagem e receba tratamento. O cuidado simultâneo é importante para evitar a reinfecção e contribui para o controle da doença”, finalizou Monique.

Mesmo após o tratamento, uma pessoa pode adquirir sífilis novamente. Por isso, o único meio de evitar nova contaminação é o uso de preservativos nas relações sexuais e a realização de testes para a prevenção. Durante todo o ano, a coordenação oferece o teste rápido na Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, na Parada 40, ou em qualquer unidade primária de saúde (com exceção da USF Neves), que têm os testes disponíveis, sempre de segunda a sexta, das 9h às 16h.



Locais de tratamento:



Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

Clínica Municipal do Barro Vermelho

Clínica Gonçalense do Mutondo

Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis

USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

USF Luiz Carlos Prestes, em Santa Catarina

USF Bento da Cruz, Porto Novo

USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno