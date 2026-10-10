São Gonçalo: Parque RJ Nosso Sonho abrirá na segunda-feira (12), feriado e Dia das Crianças - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: Parque RJ Nosso Sonho abrirá na segunda-feira (12), feriado e Dia das CriançasDivulgação/Ascom

Publicado 10/10/2026 08:30

O Dia das Crianças será comemorado na próxima segunda-feira (12), feriado nacional em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país, e a diversão em São Gonçalo já vai começar no fim de semana. De sábado a segunda, haverá edição especial da Caravana de Arte e Lazer em diferentes bairros do município. O Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, estará aberto excepcionalmente na segunda-feira, garantindo espaço de lazer e recreação para a população no feriado.

A caravana é um projeto da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo e garante atividades recreativas e esportivas para as crianças da cidade, de forma gratuita. Durante o evento, os pequenos gonçalenses poderão curtir brinquedos infláveis, pula-pula, jogos, oficinas e lanches.

No sábado (10), o projeto acontece em dois bairros: no Boa Vista, das 9h às 13h; e no Jardim Catarina, das 15h às 19h. Já no domingo (11), a ação acontece em Neves, na parte da tarde, das 9h às 13h. Na segunda-feira (12), a festa das crianças vai começar cedo na famosa Praça Zé Garoto, que vai sediar a caravana das 9h às 13h. No mesmo dia, o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, também recebe o evento, a partir das 16h. Normalmente, o parque fica fechado para manutenção às segundas-feiras, mas abrirá excepcionalmente no dia 12 e fechará no dia 13, terça-feira.



Serviço:



Sábado (10) - Rua Oswaldo Vieira de Souza, 84 - Boa Vista

Horário: 9h às 13h;



Sábado (10) - Rua Júlio Dantas, quadra 3, lote 161 - Jardim Catarina

Horário: 15h às 19h;



Domingo (11) - Rua José Augusto Pereira dos Santos (Complexo Esportivo) - Neves

Horário: 9h às 13h;



Segunda-feira (12) - Praça Professora Estephania de Carvalho (Praça Zé Garoto)

Horário: 9h às 13h



Segunda-feira (12) - Rua Formosa, 3352 (Parque RJ Nosso Sonho) – Boa Vista

Horário: 16 às 20h





