São Gonçalo: projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) - Jonnathan Smith/Ascom

São Gonçalo: projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) Jonnathan Smith/Ascom

Publicado 08/10/2026 08:30

As obras do maior projeto de mobilidade urbana do município de São Gonçalo, o Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) , seguem transformando a paisagem do Jardim Catarina. No trecho 6, na via de cima paralela à Rua Adelaide Lima, estão sendo feitos trabalhos de terraplanagem, início da instalação das formas da barreira New Jersey (que dividirá as pistas), limpeza e a concretagem de novas calçadas.

As obras do projeto tiveram início em 2022, para ligar Neves a Guaxindiba em um corredor viário com 18 quilômetros de extensão. Em bairros como Neves, Porto Velho, Camarão, Centro, Estrela do Norte e Trindade, por exemplo, já é possível ver trechos da obra prontos. Todo o MUVI está recebendo intervenções de drenagem, pavimentação, construção de calçadas, ciclovias e paisagismo.

Com um investimento total de R$ 287 milhões, o projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura.

Jorge Antônio da Silva, de 58 anos, mora no bairro há 30 anos e afirma que as obras melhoraram e muito o local. "Com certeza, estou gostando, está melhor! O prefeito Capitão Nelson está de parabéns, valorizou nosso bairro que era esquecido, até ciclovia temos agora, dá para caminhar com as novas calçadas, em especial nós que somos idosos, além de melhorar o trânsito. Foi a melhor obra que teve por aqui em tempos", destacou o coletor que atua em hospitais.

SOBRE O MUVI

O MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada) é um dos maiores projetos de requalificação urbana de São Gonçalo. A iniciativa prevê a implantação de um corredor exclusivo para ônibus ao longo da antiga linha férrea que corta a cidade.

O projeto busca melhorar a mobilidade urbana, reduzindo o tempo de deslocamento dos moradores. Além do transporte público, o MUVI inclui ciclovias, áreas de convivência e espaços verdes ao longo do percurso. A obra contribui para a revitalização de bairros e para a valorização dos espaços públicos. O corredor ligará diferentes regiões do município, facilitando o acesso a serviços e ao comércio local.

O MUVI também prioriza a acessibilidade para pedestres e pessoas com mobilidade reduzida. Com investimentos significativos, o MUVI representa uma transformação na infraestrutura urbana da cidade. A expectativa é que milhares de passageiros sejam beneficiados diariamente. A iniciativa reforça o compromisso de São Gonçalo com um modelo de desenvolvimento mais sustentável e integrado.

