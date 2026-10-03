São Gonçalo: aqueles que tiverem interesse em conhecer e apoiar o empreendedorismo local, podem visitar a loja - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: aqueles que tiverem interesse em conhecer e apoiar o empreendedorismo local, podem visitar a lojaRenan Otto/Ascom

Publicado 03/10/2026 12:33 | Atualizado 03/10/2026 12:37

O Espaço Lidera Mulher está em clima de Dia das Crianças e conta com diversas opções de presentes para os pequenos, no Partage Shopping. A loja é coordenada pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, ligada à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo

O equipamento foi criado para dar oportunidade a empreendedoras da cidade que participaram do Lidera Mulher. O projeto é realizado pela subsecretaria, em parceria com o Sebrae, e oferece uma capacitação técnica gratuita voltada ao empreendedorismo feminino.

Sempre pensando nas demandas dos visitantes, as expositoras da loja colocam em destaque itens relacionados a cada época do ano. Com a proximidade do Dia das Crianças, os gonçalenses podem encontrar bonecos variados de pano e crochê, chaveiros de temas divertidos, laços, entre outros itens para presentear. Aqueles que tiverem interesse em conhecer e apoiar o empreendedorismo local, podem visitar a loja, que fica no 3º piso do Partage Shopping, no Centro, de terça a domingo, das 13h às 20h.

