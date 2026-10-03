São Gonçalo: aqueles que tiverem interesse em conhecer e apoiar o empreendedorismo local, podem visitar a lojaRenan Otto/Ascom
Espaço Lidera Mulher traz opções de presente para Dia das Crianças
Loja fica no Partage Shopping e funciona de terça-feira a domingo, das 13h às 20h
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Novo complexo esportivo no Jardim Bom Retiro começa a tomar forma
Nova área de lazer e atividades esportivas fica na Praça Antônio Alcino de Castro; local terá quadras e pista de caminhada
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Obras de infraestrutura avançam no bairro Eliane
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DRFA fecha ferro-velho irregular e prende proprietário
Operação encontrou veículos desmontados, peças sem comprovação de origem e indícios de crime ambiental no bairro Rio do Ouro
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