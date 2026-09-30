São Gonçalo: se o idoso necessitar de cuidados de especialistas, ele é encaminhado ao Espaço Avançado de Atendimento Integral - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: se o idoso necessitar de cuidados de especialistas, ele é encaminhado ao Espaço Avançado de Atendimento IntegralDivulgação/Ascom

Publicado 30/09/2026 08:30

O Espaço Avançado de Atendimento Integral ao Idoso, no Jardim Catarina, em São Gonçalo , vai lembrar os Dias Nacional e Internacional da Pessoa Idosa – comemorado em 1º de outubro – com atividades na unidade durante todo o dia. A programação especial, que será realizada no próprio dia 1º, terá palestras, dinâmicas de grupos e outras ações para usuários a partir das 10h. Outras unidades de saúde também farão orientações nas salas de espera durante todo o mês.

“O envelhecimento faz parte do ciclo natural da vida e exige cuidados que vão além do tratamento de doenças. Por isso, nós vamos chamar atenção para a importância da prevenção para o envelhecimento com saúde, autonomia, dignidade e mais qualidade de vida. A intenção é conscientizar sobre os cuidados físicos, emocionais e sociais que contribuem para que isso aconteça”, explicou a coordenadora do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, Maria Liduína da Silveira.

O Espaço Avançado de Atendimento Integral ao Idoso atende, mensalmente, cerca de 1,5 mil pessoas com 60 anos ou mais com equipe multidisciplinar justamente para garantir esse suporte ao idoso. O local oferece serviços de fisioterapia, nutrição, psicologia, enfermagem, assistência social, pedagogia, atividades físicas, de lazer, de cultura, estimulação cognitiva e de alongamento fisioterapêutico, além do atendimento médico com geriatra.

As Unidades de Saúde da Família (USFs) da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil são responsáveis pelos atendimentos da pessoa idosa na Atenção Primária. Nas USFs, os idosos têm acesso a avaliação, controle de glicemia e pressão arterial, acompanhamento médico de clínico, imunização e atenção da saúde bucal. Se o idoso necessitar de cuidados de especialistas, ele é encaminhado ao Espaço Avançado de Atendimento Integral ao Idoso ou para outras unidades da Atenção Especializada.

“A Atenção Primária tem papel fundamental na saúde da pessoa idosa. Ela é a porta de entrada do idoso no SUS (Sistema Único de Saúde). De lá, ele pode ser encaminhado para diferentes atendimentos. E também é o local para colocar a caderneta de vacinação em dia, que também merece atenção especial nessa fase da vida para prevenir doenças que podem apresentar maior gravidade nesse público”, observou a subsecretária da Atenção Primária, Vanessa Peres.

Mais do que celebrar, as datas reforçam a necessidade do respeito ao envelhecimento. “A família tem papel importante para garantir mais qualidade de vida aos idosos, assegurando os seus direitos, autonomia, segurança e acesso à saúde. Respeitar as escolhas da pessoa idosa, estimular sua participação nas atividades familiares e sociais e ficar atento aos sinais de isolamento, violência ou negligência são atitudes que contribuem para a proteção e o bem-estar dessa população”, finalizou Liduína.