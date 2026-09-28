São Gonçalo: estão sendo fixados os novos postes de iluminação, além da finalização da instalação do piso intertravado e da grama - Luiz Carvalho/Ascom

São Gonçalo: estão sendo fixados os novos postes de iluminação, além da finalização da instalação do piso intertravado e da gramaLuiz Carvalho/Ascom

Publicado 28/09/2026 13:53

As obras de revitalização da orla da Praia das Pedrinhas , na Rua Sérgio Martins de Carvalho, estão recebendo os detalhes finais. Os equipamentos da academia do idoso, lixeiras e novos bicicletários, por exemplo, já estão instalados. Neste segundo trecho de obras, foram feitos ainda serviços de drenagem, para evitar alagamentos, e a instalação de redes de esgoto e de água pela concessionária Águas do Rio. Os pergolados também já estão montados.

No momento, estão sendo fixados os novos postes de iluminação, além da finalização da instalação do piso intertravado e da grama, além dos últimos acabamentos nos pergolados. As novas calçadas já foram concluídas em toda a rua. Ações de paisagismo ainda serão realizadas.

As intervenções no mais belo cartão-postal de São Gonçalo tiveram início no lado esquerdo da orla da praia, que já recebeu asfalto, redes de drenagem, padronização das calçadas, esgotamento sanitário e abastecimento de água.

Com foco na atividade turística da orla, o projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), tem como principal objetivo criar novos espaços de permanência e convivência.

O frentista Rodrigo de Freitas, de 27 anos, passou pelo local e afirmou que as obras deram um novo visual a uma das mais bonitas paisagens da cidade. "Parece até outro lugar. Valorizou muito essa orla. Eu já vim aqui outras vezes antes da obra e não achava tão legal, hoje está muito bom. Quando eu precisava ir à praia, ia para outro município, agora temos aqui. Quero voltar mais vezes e aproveitar ainda mais o local", destacou o morador do bairro Vista Alegre.

O projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural. As obras ainda visam promover acessibilidade para pessoas com deficiência (PcDs). Vale destacar que a via principal do bairro está interditada para a passagem de veículos devido às intervenções, mas os bares e restaurantes na praia seguem funcionando normalmente. O novo espaço logo será inaugurado para a população.

