São Gonçalo: estão sendo fixados os novos postes de iluminação, além da finalização da instalação do piso intertravado e da gramaLuiz Carvalho/Ascom
Praia das Pedrinhas recebe equipamentos para a nova orla
Equipes já instalaram bicicletários e aparelhos da academia do idoso
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2º Passeio Ciclístico do MUVI reúne gonçalenses em manhã de lazer
Evento percorreu 4,3 quilômetros entre Alcântara e o Centro de São Gonçalo neste domingo
São Gonçalo libera vacina Pneumo 20 para idosos a partir de 85 anos
Setenta e quatro unidades de saúde irão aplicar o imunizante na próxima terça-feira
São Gonçalo divulga edital do concurso público da Guarda Municipal
Estão sendo abertas 100 vagas para Guarda Nível II e uma para Psicólogo
Guarda prende homem que estava furtando cabos no Boaçu
Prisão aconteceu nesta madrugada da última sexta-feira e foram apreendidos dois metros de cabos e uma faca utilizada para praticar o crime
Caravana de Arte e Lazer movimenta Colubandê neste sábado
Projeto de recreação gratuita da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo chega na Praça do Rocha no domingo (27), das 9h às 13h
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