Caravana de Arte e Lazer chegou ao Colubandê no sábado (26) - Divulgação/Ascom

Caravana de Arte e Lazer chegou ao Colubandê no sábado (26)Divulgação/Ascom

Publicado 26/09/2026 19:34 | Atualizado 26/09/2026 19:35





Durante a ação realizada no Colubandê, as crianças puderam curtir escorrega inflável, jogos de tabuleiro, oficinas de pintura na pele, pula-pula e diversas brincadeiras realizadas pelos recreadores.



Para repor as energias, os pequenos e seus familiares também aproveitaram lanches como cachorro-quente, algodão-doce, pipoca, guaraná e água mineral.



Organizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), o projeto leva à criançada momentos de lazer, esporte, alegria e interação social. A caravana funciona de forma itinerante, atendendo aos mais diversos bairros do município.



Neste domingo (27), a programação continua no Rocha. A atividade será realizada na Praça do Rocha, das 9h às 13h. Neste sábado (26), o projeto de recreação gratuita da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg), da Prefeitura de São Gonçalo, levou diversão e lazer para as crianças na Vila Olímpica da Fazenda Colubandê. No domingo (27), é a vez do Rocha receber a Caravana de Arte e Lazer.Durante a ação realizada no Colubandê, as crianças puderam curtir escorrega inflável, jogos de tabuleiro, oficinas de pintura na pele, pula-pula e diversas brincadeiras realizadas pelos recreadores.Para repor as energias, os pequenos e seus familiares também aproveitaram lanches como cachorro-quente, algodão-doce, pipoca, guaraná e água mineral.Organizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), o projeto leva à criançada momentos de lazer, esporte, alegria e interação social. A caravana funciona de forma itinerante, atendendo aos mais diversos bairros do município.Neste domingo (27), a programação continua no Rocha. A atividade será realizada na Praça do Rocha, das 9h às 13h.

Caravana por São Gonçalo

No mês de julho, no fim de semana dos dias 25 e 26, a Caravana de Arte e Lazer passou pelos bairros Tribobó e Galo Branco, garantindo a diversão da criançada são gonçalense.

O projeto acontece em diversos bairros, sempre aos finais de semana. Durante a caravana, os pequenos podem aproveitar diversas dinâmicas e brincadeiras. Além disso, o evento sempre dispõe de barraquinhas de lanches para todos os moradores presentes.