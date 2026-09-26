Caravana de Arte e Lazer chegou ao Colubandê no sábado (26)Divulgação/Ascom
Durante a ação realizada no Colubandê, as crianças puderam curtir escorrega inflável, jogos de tabuleiro, oficinas de pintura na pele, pula-pula e diversas brincadeiras realizadas pelos recreadores.
Para repor as energias, os pequenos e seus familiares também aproveitaram lanches como cachorro-quente, algodão-doce, pipoca, guaraná e água mineral.
Organizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), o projeto leva à criançada momentos de lazer, esporte, alegria e interação social. A caravana funciona de forma itinerante, atendendo aos mais diversos bairros do município.
Neste domingo (27), a programação continua no Rocha. A atividade será realizada na Praça do Rocha, das 9h às 13h.
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