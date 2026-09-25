Niterói: momento de integração e conscientização visando o bem-estar dos motoristas e, consequentemente, dos pedestres - Renan Otto/Ascom

Niterói: momento de integração e conscientização visando o bem-estar dos motoristas e, consequentemente, dos pedestresRenan Otto/Ascom

Publicado 25/09/2026 14:18

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo e agentes da Guarda Municipal participaram, nesta sexta-feira (25), de uma ação de conscientização feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Ponte Rio-Niterói, voltada para a Semana Nacional de Trânsito, cujo tema deste ano é "Desacelere. Seu bem maior é a vida". Com foco em motociclistas, a ação destacou a importância da prevenção de acidentes, os cuidados ao dirigir e o perigo de dirigir embriagado, por exemplo.

No local, a Guarda auxiliava os agentes da PRF na abordagem. Já os agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes estavam orientando sobre dicas no trânsito. Na mesma ação, os motociclistas podiam assistir vídeos educativos, entendendo os principais riscos na direção, formas de prevenção de acidentes, óculos simulando embriaguez, simulador de impacto de acidentes, distribuição de antenas corta-pipa, dentre outros.

"Estamos realizando uma ação voltada para a educação e orientação dos motociclistas. Essa ação é feita pela PRF, com foco na prevenção de acidentes também na BR-101 e São Gonçalo está no traçado, por isso, nossa participação se faz necessária. É um momento de integração e conscientização visando o bem-estar dos motoristas e, consequentemente, dos pedestres. Durante todo o ano, trabalhamos com prevenção de acidentes do trânsito na nossa cidade", destacou Izabela Braz, subsecretária de Meio Ambiente e Transportes.

Carlos Siqueira, responsável do Grupo de Educação para o Trânsito da PRF, explicou a importância da ação. "O objetivo é sensibilizar os motociclistas para os riscos que envolvem o trânsito de maneira geral. Reunimos aqui hoje diversas entidades e órgãos com o objetivo de salvar vidas. São entidades que trabalham educação para o trânsito durante todo o ano, mas essa Semana Nacional de Trânsito é específica para isso e chama a sociedade para esse problema. Por ano, em média, 37 mil pessoas morrem no trânsito ou ficam com lesão permanente, impossibilitadas de trabalhar, precisando de fisioterapia. É um problema grave e que, muitas vezes, não tem o devido foco. Através da educação, buscamos transformar comportamentos para um trânsito mais seguro", afirmou.

Leonardo Ribeiro Dias, de 40 anos, estava saindo do Rio em sua motocicleta para casa, em São Gonçalo, quando resolveu participar da ação. "Adorei essa ação, é importantíssima e necessária, faz com que a gente repense o que pode acontecer em casos de embriaguez, desatenção. Estamos lidando com a nossa vida e com a de terceiros. Eu participei de várias simulados, de embriaguez, de acidente, e ganhei uma antena corta-pipa de graça", disse o professor.

Além da Prefeitura de São Gonçalo, estiveram presentes ainda Detran, Arteris, Sest Senat, Honda, Lei Seca, Ecovias Ponte.

