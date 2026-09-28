São Gonçalo: setenta e quatro unidades de saúde irão aplicar o imunizante - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: setenta e quatro unidades de saúde irão aplicar o imunizanteRenan Otto/Ascom

Publicado 28/09/2026 10:10

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo inicia a vacinação com o imunizante Pneumocócica 20-valente conjugada (Pneumo 20) para os idosos a partir de 85 anos na próxima terça-feira (29). A nova vacina estará disponível em 74 unidades de saúde. A maioria das unidades funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, vacinam durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 12h.

A Pneumo-20 protege contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo – causadora de doenças como pneumonia, meningite, infecção generalizada, infecção da corrente sanguínea, sinusite e otite média aguda. As contraindicações são para idosos que já tiveram reação alérgica grave a uma dose prévia da mesma vacina pneumocócica conjugada (ou equivalente) ou a qualquer componente da vacina.

“Essa vacina chega para ampliar a proteção, principalmente, de infecções respiratórias nos idosos. Ela vai reduzir as complicações, hospitalizações e óbitos nesta faixa etária em decorrência das infecções pneumocócicas. Os idosos são mais vulneráveis devido ao envelhecimento do sistema imunológico e, além das consequências respiratórias, podem ocorrer comprometimentos cardíacos, renais e do sistema nervoso central”, explicou a coordenadora da Imunização da Secretaria, Cibelle Rodrigues.

O esquema de vacinação vai levar em consideração o histórico de vacinação de cada pessoa. Idosos com 85 anos ou mais que não tenham vacinação pneumocócica anterior vão receber dose única da Pneumo-20. Aqueles que receberam uma dose de Pneumo-13 ou 15 vão receber uma dose de Pneumo-20, respeitando o intervalo de dois meses. Quem se vacinou com uma dose de Pneumo-23, poderá receber mais uma dose de Pneumo-20 após o intervalo de, pelo menos, um ano.

Já os idosos a partir de 85 anos que já se vacinaram com duas doses de Pneumo-23 ou com uma dose de Pneumo-13 ou 15 e mais uma de Pneumo-23 não terão indicação para nova imunização com a Pneumo-20. Por isso, é importante o idoso apresentar a caderneta de vacinação quando for procurar a unidade de saúde para a atualização vacinal.

Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação, identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até meia hora antes do fim do expediente das unidades de saúde.

Locais de vacinação:

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF David Capistrano, Itaúna

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

12 – USF Aníbal Porto, Monjolos

13 – USF Santa Luzia

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

17 – USF Josias Muniz, Rio do Ouro

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo

22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê

23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

24 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Irmã Dulce, Trindade

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

29 – USF Marilea Cardoso, Jóquei

30 – PAM Neves

31 – USF Juarez Antunes, Laranjal

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Badger da Silveira, Tribobó

34 – USF Emílio Ribas, Barracão

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – USF Vista Alegre

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Apolo III

42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

43 – USF Almerinda

44 – USF Luísa de Marilac, Novo México

45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

49 – USF Manoel de Abreu, Sacramento

50 – USF Água Mineral

51 – USF José Bruno Neto, Boa Vista

52 – USF Porto do Rosa

53 – USF Albert Sabin, Itaoca

54 – USF Mutuaguaçu

55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

56 – USF Itaúna

57– USF Victor Chimelly, Paiva

58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha

60 – USF Bandeirantes

61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

63 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre

64 – USF Anaia

65 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

66 – USF Altair da Silva, Mutuá

67 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

68 – USF Marambaia

69 – USF Leôncio Corrêa, Itaúna

70 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

71 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

72 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha

73 – USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro

74 – USF Bocayuva Cunha, Gradim