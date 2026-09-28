A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo inicia a vacinação com o imunizante Pneumocócica 20-valente conjugada (Pneumo 20) para os idosos a partir de 85 anos na próxima terça-feira (29). A nova vacina estará disponível em 74 unidades de saúde. A maioria das unidades funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, vacinam durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 12h.
A Pneumo-20 protege contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo – causadora de doenças como pneumonia, meningite, infecção generalizada, infecção da corrente sanguínea, sinusite e otite média aguda. As contraindicações são para idosos que já tiveram reação alérgica grave a uma dose prévia da mesma vacina pneumocócica conjugada (ou equivalente) ou a qualquer componente da vacina.
“Essa vacina chega para ampliar a proteção, principalmente, de infecções respiratórias nos idosos. Ela vai reduzir as complicações, hospitalizações e óbitos nesta faixa etária em decorrência das infecções pneumocócicas. Os idosos são mais vulneráveis devido ao envelhecimento do sistema imunológico e, além das consequências respiratórias, podem ocorrer comprometimentos cardíacos, renais e do sistema nervoso central”, explicou a coordenadora da Imunização da Secretaria, Cibelle Rodrigues.
O esquema de vacinação vai levar em consideração o histórico de vacinação de cada pessoa. Idosos com 85 anos ou mais que não tenham vacinação pneumocócica anterior vão receber dose única da Pneumo-20. Aqueles que receberam uma dose de Pneumo-13 ou 15 vão receber uma dose de Pneumo-20, respeitando o intervalo de dois meses. Quem se vacinou com uma dose de Pneumo-23, poderá receber mais uma dose de Pneumo-20 após o intervalo de, pelo menos, um ano.
Já os idosos a partir de 85 anos que já se vacinaram com duas doses de Pneumo-23 ou com uma dose de Pneumo-13 ou 15 e mais uma de Pneumo-23 não terão indicação para nova imunização com a Pneumo-20. Por isso, é importante o idoso apresentar a caderneta de vacinação quando for procurar a unidade de saúde para a atualização vacinal.
Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação, identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até meia hora antes do fim do expediente das unidades de saúde.
Locais de vacinação:
1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
2 – USF Jardim Catarina I
3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó
4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba
6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho
7 – PAM Coelho
8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
9 – USF David Capistrano, Itaúna
10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista
11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
12 – USF Aníbal Porto, Monjolos
13 – USF Santa Luzia
14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
17 – USF Josias Muniz, Rio do Ouro
18 – USF Ana Nery, Gradim
19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia
21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo
22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê
23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte
24 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia
25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei
26 – USF Irmã Dulce, Trindade
27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
29 – USF Marilea Cardoso, Jóquei
30 – PAM Neves
31 – USF Juarez Antunes, Laranjal
32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
33 – USF Badger da Silveira, Tribobó
34 – USF Emílio Ribas, Barracão
35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
36 – USF Alexander Fleming, Boaçu
37 – USF Vista Alegre
38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
40 – USF Quinta Dom Ricardo
41 – USF Apolo III
42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
43 – USF Almerinda
44 – USF Luísa de Marilac, Novo México
45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista
47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama
48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula
49 – USF Manoel de Abreu, Sacramento
50 – USF Água Mineral
51 – USF José Bruno Neto, Boa Vista
52 – USF Porto do Rosa
53 – USF Albert Sabin, Itaoca
54 – USF Mutuaguaçu
55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
56 – USF Itaúna
57– USF Victor Chimelly, Paiva
58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz
59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha
60 – USF Bandeirantes
61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros
63 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre
64 – USF Anaia
65 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro
66 – USF Altair da Silva, Mutuá
67 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
68 – USF Marambaia
69 – USF Leôncio Corrêa, Itaúna
70 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá
71 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
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