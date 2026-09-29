São Gonçalo: agentes da Patrulha Maria da Penha foram acionados para ocorrênciaDivulgação/Ascom
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Agentes da Patrulha Maria da Penha foram acionados para ocorrência
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