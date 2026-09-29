São Gonçalo: agentes da Patrulha Maria da Penha foram acionados para ocorrência - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: agentes da Patrulha Maria da Penha foram acionados para ocorrênciaDivulgação/Ascom

Publicado 29/09/2026 11:26

Agentes da Patrulha Maria da Penha e da Ronda Ostensiva Municipal Urbana ( ROMU ) da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam, nesta madrugada de segunda-feira (28), um homem acusado de agredir sua ex-companheira. O suspeito, de 24 anos, não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, uma mulher de 26 anos. As agressões desta madrugada aconteceram em um bar na Trindade e o acusado foi detido na Unidade de Pronto Atendimento (UMPA) de Nova Cidade, para onde levou a vítima.

Amigas da vítima contaram que elas estavam no bar quando o acusado se aproximou e a xingou. Ao pedir que o homem se afastasse, a vítima teve um copo de cerveja arremessado contra o seu rosto. Foi quando o suspeito ameaçou matá-la. Após isso, ele teria acertado um taco de sinuca no pescoço da mulher, fazendo com que ela desmaiasse. Imediatamente, ele foi contido por populares.

A vítima foi levada, no carro do suspeito, em companhia das amigas, para a Unidade de Pronto Atendimento (UMPA) de Nova Cidade, permanecendo desmaiada durante todo o trajeto. Foi quando os agentes da Guarda foram acionados, prestando apoio à vítima e prendendo o suspeito.

A vítima e o acusado namoraram por seis anos. Ela relatou que terminou o relacionamento há cerca de dois meses por ser agredida regularmente por ele, mas as agressões teriam continuado. A briga desta madrugada teria sido motivada por ciúmes por parte do acusado. A vítima foi socorrida na UMPA e levada para o Pronto-Socorro Central (PSC), no bairro Zé Garoto, para a realização de exames, retornando à UMPA posteriormente. Após ser liberada, ela foi levada para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), no Mutuá, onde estava o suspeito para prestar depoimento. Ela também realizou o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.