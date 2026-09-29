São Gonçalo: no evento, serão oferecidos diversos serviços que estão disponíveis na sede da Funasg - Reprodução/Internet

São Gonçalo: no evento, serão oferecidos diversos serviços que estão disponíveis na sede da FunasgReprodução/Internet

Publicado 29/09/2026 11:18





No evento, serão oferecidos diversos serviços que estão disponíveis na sede da Funasg, como medição de glicose, aferição de pressão arterial, auriculoterapia, testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e hepatites virais, além da aplicação de vacinas. A Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo ( Funasg ) realizará nova edição do Projeto Funasg Mais no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping, das 10h às 16h, nesta quarta-feira (30). O objetivo é oferecer atendimentos de saúde aos servidores municipais que trabalham em pontos de atendimento de várias secretarias no centro comercial.No evento, serão oferecidos diversos serviços que estão disponíveis na sede da Funasg, como medição de glicose, aferição de pressão arterial, auriculoterapia, testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e hepatites virais, além da aplicação de vacinas.

"Desta vez, estamos levando o Funasg Mais para o shopping, um local que possui um grande fluxo de funcionários das mais diversas secretarias que, consequentemente, atendem a um grande público. Esses profissionais estarão sendo cuidados por nós, podendo se vacinar e realizar auriculoterapia, por exemplo, com foco total na saúde. Durante o projeto, também ouvimos e buscamos entender a demanda de saúde desses servidores, que são nosso público-alvo durante as mais diversas ações da Funasg", destacou o presidente da Funasg, Eugênio Abreu.

A sede da Funasg para atendimentos médicos personalizados fica na Rua Aluísio Neiva, 808, Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os servidores podem também marcar as consultas pelos telefones (21) 2199-6520 ou (21) 2199-6519 e pelo Whatsapp (21) (21) 2199-6519. A Funasg atende ainda os dependentes dos servidores ativos e inativos da cidade.